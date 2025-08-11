Ett fängelse i Colorado evakuerades när en av de största skogsbränderna i delstatens historia fortsatte att växa. Myndigheter varnade invånare i avlägsna områden att vara redo att lämna sina hem på söndagen, då kraftiga vindar och låg luftfuktighet bidrog till att elden spred sig.

Evakueringsorder hade redan utfärdats för bergssamhällen eftersom Lee-branden hade bränt över 433 kvadratkilometer (167 kvadratmil) i Garfield och Rio Blanco counties, med endast sex procents inneslutning. Inga skador eller strukturella skador har rapporterats.

Alla 179 intagna evakuerades säkert från Rifle Correctional Center på lördagen "av en överdriven försiktighet", enligt Colorado Department of Corrections i ett uttalande. De flyttades tillfälligt cirka 240 kilometer (150 miles) bort till Buena Vista Correctional Complex, meddelade avdelningen.

Lee-branden, som sprider sig genom träd och buskar cirka 400 kilometer (250 miles) väster om Denver, är nu den sjätte största enskilda branden i delstatens historia, enligt Colorado Division of Fire Prevention and Control.

Mer än tusen brandmän kämpar mot elden och arbetar för att hålla lågorna väster om Colorado 13 och norr om County Road 5, enligt myndigheterna.