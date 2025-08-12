VÄRLDEN
Ryska styrkor gör snabb framryckning i nyckelsektor vid fronten inför Trump-Putin-möte
Trump, som är schemalagd att möta Vladimir Putin på fredag, beskriver toppmötet som ett "känna av-möte" för att bedöma den ryska ledaren Putins idéer för att avsluta kriget i Ukraina.
Ukrainare soldat avfyrar en haubits mot ryska trupper vid frontlinjen i Donetskregionen. / Reuters
för 16 timmar sedan

Ryska styrkor har snabbt avancerat i en smal men viktig sektor av frontlinjen, enligt det ukrainska försvaret och analytiker på tisdagen, bara dagar innan ett möte mellan Rysslands och USA:s presidenter.

Moskvas armé, som inledde sin "särskilda militära operation" mot Ukraina 2022, har gjort kostsamma men gradvisa framsteg längs den omfattande fronten de senaste månaderna och hävdar att de har annekterat fyra ukrainska regioner, även om striderna om kontrollen över dessa områden fortfarande pågår.

Den ukrainska armén uppgav i ett uttalande på tisdagen att det pågår strider kring byn Kucheriv Yar i Donetsk-regionen och erkände ryska framsteg.

Den ukrainska bloggen DeepState, som har nära kopplingar till militären, visade att ryska styrkor avancerat cirka 10 kilometer (sex miles) på ungefär två dagar.

Den korridor som nu är under rysk kontroll hotar staden Dobropillya, en gruvstad som civila flyr från och som har utsatts för ryska drönarattacker.

Den hotar också den hårt drabbade och förstörda staden Kostiantynivka, som är en av de sista större urbana områdena i Donetsk-regionen som fortfarande hålls av Ukraina.

En populär militärbloggare, Sternenko, skrev på Telegram att ryska styrkor under framryckningen tagit kontroll över delar av en motorväg som förbinder viktiga befolkningscentra i Donetsk.

"Situationen är kritisk," skrev han tidigare.

Institutet för krigsstudier, en USA-baserad observatör, uppgav samtidigt: "Ryska sabotage- och spaningsgrupper rapporteras infiltrera områden nära Dobropillya."

"Det är för tidigt att kalla de ryska framstegen i Dobropillya-området för ett genombrott på operativ nivå," tillade de och betonade att de kommande dagarna blir avgörande för att avvärja attacken.

USA:s president Donald Trump, som är planerad att träffa Vladimir Putin på fredag, har beskrivit toppmötet som ett "känna-av-möte" för att bedöma den ryske ledarens idéer om att avsluta kriget i Ukraina.

Samtidigt skyndar sig europeiska ledare att säkerställa respekt för Kievs intressen.

