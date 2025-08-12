Ryska styrkor har snabbt avancerat i en smal men viktig sektor av frontlinjen, enligt det ukrainska försvaret och analytiker på tisdagen, bara dagar innan ett möte mellan Rysslands och USA:s presidenter.

Moskvas armé, som inledde sin "särskilda militära operation" mot Ukraina 2022, har gjort kostsamma men gradvisa framsteg längs den omfattande fronten de senaste månaderna och hävdar att de har annekterat fyra ukrainska regioner, även om striderna om kontrollen över dessa områden fortfarande pågår.

Den ukrainska armén uppgav i ett uttalande på tisdagen att det pågår strider kring byn Kucheriv Yar i Donetsk-regionen och erkände ryska framsteg.

Den ukrainska bloggen DeepState, som har nära kopplingar till militären, visade att ryska styrkor avancerat cirka 10 kilometer (sex miles) på ungefär två dagar.

Den korridor som nu är under rysk kontroll hotar staden Dobropillya, en gruvstad som civila flyr från och som har utsatts för ryska drönarattacker.

Den hotar också den hårt drabbade och förstörda staden Kostiantynivka, som är en av de sista större urbana områdena i Donetsk-regionen som fortfarande hålls av Ukraina.