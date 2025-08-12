EU:s ledare betonade på tisdagen "Ukrainas inneboende rätt att välja sin egen framtid", bara tre dagar innan USA:s president Donald Trump skulle möta sin ryske motsvarighet Vladimir Putin.
"Vi, Europeiska unionens ledare, välkomnar president Trumps ansträngningar för att avsluta Rysslands krig mot Ukraina och uppnå en rättvis och varaktig fred och säkerhet för Ukraina," stod det i ett uttalande.
"En rättvis och varaktig fred som skapar stabilitet och säkerhet måste respektera internationell rätt, inklusive principerna om självständighet, suveränitet, territoriell integritet och att internationella gränser inte får ändras med våld."
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och europeiska ledare är planerade att träffa Trump på onsdag.
Trump har varit vag om sina förväntningar inför mötet med Putin på fredag och beskrev det som ett "känna-av-möte" för att få en uppfattning om den ryske ledarens idéer för att avsluta kriget i Ukraina.
Zelenskyj har uteslutit att ge upp territorium som tagits med våld. Trump – som offentligt kritiserade Zelenskyj vid ett möte i Vita huset i februari – sade att han var "lite störd" av Zelenskyjs hållning och insisterade på att markbyten skulle behöva ske.
"Det kommer att bli vissa byten, det kommer att ske vissa förändringar av mark," sade han.
Men Trump sade också att han skulle säga till Putin att "du måste avsluta det här kriget".
Alaska-toppmötet
Trump var också kritisk mot Zelenskyj och noterade att Ukrainas ledare hade varit vid makten under hela kriget och sade att "inget hände" under den tiden. Han kontrasterade detta med Putin, som har haft makten oemotsagd i Ryssland i decennier.
Det är oklart om européerna blev oroliga av Trumps påstående att han skulle resa till Ryssland på fredag för att möta Putin.
Toppmötet äger rum i den amerikanska delstaten Alaska, som koloniserades av Ryssland på 1700-talet tills tsar Alexander II sålde det till USA i en markaffär 1867.
Europeiska länder fruktar att Putin kommer att rikta in sig på någon av dem härnäst om han vinner i Ukraina.