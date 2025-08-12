EU:s ledare betonade på tisdagen "Ukrainas inneboende rätt att välja sin egen framtid", bara tre dagar innan USA:s president Donald Trump skulle möta sin ryske motsvarighet Vladimir Putin.

"Vi, Europeiska unionens ledare, välkomnar president Trumps ansträngningar för att avsluta Rysslands krig mot Ukraina och uppnå en rättvis och varaktig fred och säkerhet för Ukraina," stod det i ett uttalande.

"En rättvis och varaktig fred som skapar stabilitet och säkerhet måste respektera internationell rätt, inklusive principerna om självständighet, suveränitet, territoriell integritet och att internationella gränser inte får ändras med våld."

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och europeiska ledare är planerade att träffa Trump på onsdag.

Trump har varit vag om sina förväntningar inför mötet med Putin på fredag och beskrev det som ett "känna-av-möte" för att få en uppfattning om den ryske ledarens idéer för att avsluta kriget i Ukraina.

Zelenskyj har uteslutit att ge upp territorium som tagits med våld. Trump – som offentligt kritiserade Zelenskyj vid ett möte i Vita huset i februari – sade att han var "lite störd" av Zelenskyjs hållning och insisterade på att markbyten skulle behöva ske.

"Det kommer att bli vissa byten, det kommer att ske vissa förändringar av mark," sade han.