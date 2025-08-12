I ett möte på högsta politiska nivå i Danmark – med deltagande av justitieminister Peter Hummelgaard, rikspolischef Thorkild Fogde och statsminister Mette Frederiksen – kommenterades det ökande våldet i Danmark där flera fall inblandande misstänkta svenskar uppmärksammats. Justitieministern beskrev utvecklingen som “en totalt sjuk, depraverad våldskultur” som Danmark inte accepterar .

Dansk polis har sökt stärkt rättsligt stöd för att bekämpa våldet – bland annat genom utökad kameraövervakning med ansiktsigenkänning. Hummelgaard menar att sådana resurser bör implementeras snabbt .