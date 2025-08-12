VÄRLDEN
1 min läsning
Dansk minister slår tillbaka mot svensk gängvåld: ”En totalt sjuk kultur”
Sverige hårt kritiserad av ministrar under möte för ökad våld i Danmark.
Dansk polis har också varnat för att svenska tonåringar anlitas av kriminella gäng. / Reuters
för 16 timmar sedan

I ett möte på högsta politiska nivå i Danmark – med deltagande av justitieminister Peter Hummelgaard, rikspolischef Thorkild Fogde och statsminister Mette Frederiksen – kommenterades det ökande våldet i Danmark där flera fall inblandande misstänkta svenskar uppmärksammats. Justitieministern beskrev utvecklingen som “en totalt sjuk, depraverad våldskultur” som Danmark inte accepterar  .

Dansk polis har sökt stärkt rättsligt stöd för att bekämpa våldet – bland annat genom utökad kameraövervakning med ansiktsigenkänning. Hummelgaard menar att sådana resurser bör implementeras snabbt  .

Rekommenderad

Flera svenska tonåringar är sedan i april misstänkta för allvarlig brottslighet i Danmark. Enligt DN och Reuters handlar det om minst 25 fall där unga svenskar anlitats av danska kriminella nätverk – exempelvis gängsänkta med koppling till “Loyal to Familia” – för våldsuppdrag i landet  .

Danmark står inför ett växande problem där unga människor från Sverige rekryteras till gängrelaterade våldsuppdrag via sociala medier. Kritiken är tydlig: Sverige måste ta tydligare ansvar. Danmark avser att både skärpa gränskontroller och utnyttja ny teknik för att förhindra att brottslighet sprids över Öresund.

