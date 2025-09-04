TURKIET
Försvunnen turkisk forskare hittad på amerikanskt utlänningsförvar efter en veckas sökande
Familjen tackar turkiska diplomater för att ha spårat upp Furkan Dolek, som greps efter en protestmarsch mot Kanada.
Furkan Dolek greps efter att ha försökt gå mot Kanada i protest. I ett sista inlägg på LinkedIn daterat 27 augusti. (Foto: LinkedIn) / Others
4 september 2025

Den turkiske forskaren Furkan Dolek, som varit försvunnen i över en vecka, har lokaliserats vid Buffalo Federal Detention Center i New York, bekräftade turkiska diplomatiska tjänstemän.

Doleks syster, Esra Dolek Coskun, uttryckte sin tacksamhet för stödet från Turkiets utrikesministerium och generalkonsulatet i New York, som hjälpte till att spåra hans vistelseort, rapporterade Anadolu på torsdagen.

Hon berättade att hennes bror hade förflyttats till förvarsanläggningen men ännu inte fått något datum för en rättegång.

”Jag kunde prata med honom i telefon. Han lät må bra,” sade Coskun och tillade att familjens prioritet är att säkerställa hans snabba återkomst till Turkiet.

Enligt Coskun följer generalkonsulatet utvecklingen noggrant och håller familjen informerad.

’Utnyttjande på arbetsplatsen och missförhållanden inom forskningsinstitutioner’

Dolek, vars amerikanska visum enligt uppgift hade återkallats, greps efter att ha försökt gå mot Kanada i protest.

I ett sista inlägg på LinkedIn daterat den 27 augusti skrev han: ”Jag har gått hela vägen från Massena, och just nu är jag i Akwesasne... Jag är utmattad, mina ben bränner, och jag har blåsor på fötterna… men jag är tacksam för att ha kommit så här långt.”

Forskaren hade tidigare använt LinkedIn för att påstå att det förekom utnyttjande på arbetsplatsen och missförhållanden inom forskningsinstitutioner. Han hävdade att sårbara forskare lämnades oskyddade medan visselblåsare mötte repressalier.

Han sade att han straffades och avskedades efter att ha lämnat in officiella klagomål.

