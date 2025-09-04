Den turkiske forskaren Furkan Dolek, som varit försvunnen i över en vecka, har lokaliserats vid Buffalo Federal Detention Center i New York, bekräftade turkiska diplomatiska tjänstemän.

Doleks syster, Esra Dolek Coskun, uttryckte sin tacksamhet för stödet från Turkiets utrikesministerium och generalkonsulatet i New York, som hjälpte till att spåra hans vistelseort, rapporterade Anadolu på torsdagen.

Hon berättade att hennes bror hade förflyttats till förvarsanläggningen men ännu inte fått något datum för en rättegång.

”Jag kunde prata med honom i telefon. Han lät må bra,” sade Coskun och tillade att familjens prioritet är att säkerställa hans snabba återkomst till Turkiet.

Enligt Coskun följer generalkonsulatet utvecklingen noggrant och håller familjen informerad.

’Utnyttjande på arbetsplatsen och missförhållanden inom forskningsinstitutioner’