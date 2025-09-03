TURKIET
Fem turkiska försvarstillverkare gör global topp 100 i år
Aselsan rankar 43:a, TAI 47:e, Roketsan 71:a, Asfat 78:e och MKE 80:e på Defence News' lista över de 100 främsta företagen.
Topp 10-företagen på listan bestod av sex från USA, två från Kina och ett vardera från Storbritannien och Frankrike. / AA
3 september 2025

Fem av Turkiets försvarsföretag fanns med på listan över de 100 mest värdefulla försvarsföretagen i världen år 2025, enligt Defence News' Top 100.

Aselsan var det högst rankade turkiska försvarsföretaget på listan och placerade sig på 43:e plats med en försvarsomsättning på 3,54 miljarder dollar.

Turkish Aerospace Industries (TAI) hamnade på 47:e plats, Roketsan på 71:a, Asfat på 78:e och MKE på 80:e plats.

TAI klättrade tre placeringar jämfört med föregående års lista, ASFAT steg hela 16 placeringar, medan MKE ökade med fyra.

Bland de tio främsta företagen på listan fanns sex från USA, två från Kina samt ett vardera från Storbritannien och Frankrike.

Lockheed Martin behöll sin förstaplats med en försvarsomsättning på 68,39 miljarder dollar, följt av RTX och China Aerospace Science and Industry Corporation.

Northrop Grumman placerade sig på fjärde plats och General Dynamics på femte, medan BAE Systems hamnade på sjätte plats.

Boeing tog sjunde platsen, China State Shipbuilding Corporation Limited åttonde, L3Harris Technologies nionde och Thales tionde.

Listan inkluderade 48 företag från USA, sex från Storbritannien, fem vardera från Turkiet, Frankrike och Kina, fyra från Tyskland samt tre vardera från Sydkorea och Israel.

