Fem av Turkiets försvarsföretag fanns med på listan över de 100 mest värdefulla försvarsföretagen i världen år 2025, enligt Defence News' Top 100.

Aselsan var det högst rankade turkiska försvarsföretaget på listan och placerade sig på 43:e plats med en försvarsomsättning på 3,54 miljarder dollar.

Turkish Aerospace Industries (TAI) hamnade på 47:e plats, Roketsan på 71:a, Asfat på 78:e och MKE på 80:e plats.

TAI klättrade tre placeringar jämfört med föregående års lista, ASFAT steg hela 16 placeringar, medan MKE ökade med fyra.

Bland de tio främsta företagen på listan fanns sex från USA, två från Kina samt ett vardera från Storbritannien och Frankrike.