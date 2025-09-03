Turkiets första dam, Emine Erdogan, deltog i ett kulturprogram som anordnades av Kinas första dam, Peng Liyuan, i samband med det 25:e toppmötet för statsöverhuvuden inom Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

Peng välkomnade varmt Emine Erdogan vid hennes ankomst till evenemanget, som samlade makar till statsöverhuvuden för ett familjefoto innan de deltog i ett kulturprogram som lyfte fram de olika traditionerna hos de deltagande länderna, enligt ett uttalande från det turkiska presidentämbetet på måndagen.

Första damerna från Nepal, Armenien, Malaysia, Mongoliet, Azerbajdzjan, Iran, Egypten och Uzbekistan, tillsammans med den iranske presidentens dotter, var också närvarande.

Samlingen gav deltagarna möjlighet att utbyta tankar om kulturellt arv och gemensamma värderingar, enligt uttalandet.