Turkiets första dam, Emine Erdogan, deltog i ett kulturprogram som anordnades av Kinas första dam, Peng Liyuan, i samband med det 25:e toppmötet för statsöverhuvuden inom Shanghai Cooperation Organisation (SCO).
Peng välkomnade varmt Emine Erdogan vid hennes ankomst till evenemanget, som samlade makar till statsöverhuvuden för ett familjefoto innan de deltog i ett kulturprogram som lyfte fram de olika traditionerna hos de deltagande länderna, enligt ett uttalande från det turkiska presidentämbetet på måndagen.
Första damerna från Nepal, Armenien, Malaysia, Mongoliet, Azerbajdzjan, Iran, Egypten och Uzbekistan, tillsammans med den iranske presidentens dotter, var också närvarande.
Samlingen gav deltagarna möjlighet att utbyta tankar om kulturellt arv och gemensamma värderingar, enligt uttalandet.
Efter evenemanget delade Emine Erdogan sina reflektioner på sociala medier och uttryckte sin glädje över att ha deltagit i mötet som Peng stod värd för.
“I detta speciella program, där vi utforskade Tianjins kulturella och arkitektoniska rikedomar, hade vi vänskapliga samtal och utbytte tankar om gemensamma värderingar som fred, familj, miljö och kulturellt samarbete,” sade hon.
“Jag hoppas att dessa meningsfulla möten ytterligare kommer att stärka banden mellan våra länder.”
Kinas president Xi Jinping stod värd för det två dagar långa toppmötet för SCO-ledare samt “SCO plus”, som samlade omkring 20 stats- och regeringschefer samt ledare för internationella organisationer.
Det var det största mötet för SCO hittills och femte gången som Kina stod värd sedan organisationen bildades 2001.