Turkiet firar 103-årsdagen av Segerdagen, som markerar en viktig framgång i slaget vid Dumlupinar 1922 mot de grekiska styrkor som invaderade dess territorium.

Under ledning av Republiken Turkiets grundare, Mustafa Kemal Atatürk, var den militära kampanjen en del av den Stora Offensiven som inleddes den 26 augusti 1922. Denna offensiv säkrade Turkiets självständighet och avslutades den 18 september samma år.

Historiker betonar att denna seger, ledd av Atatürk, deklarerade Turkiets beslutsamhet för självstyre och dess permanenta existens i Anatolien.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan uppmärksammade också Segerdagen och sade att det inte bara var en militär seger utan också “symboliserar vårt folks återuppvaknande, kampen för existens och evig självständighet.”

“Vår uppgift idag är att föra självständighetens fackla, som tändes den 30 augusti, mot en starkare framtid i enhet och solidaritet,” sade Erdogan på lördagen.

Ordföranden för Turkiets Historiska Förening, Yuksel Ozgen, jämförde denna seger med slaget vid Manzikert 1071 och beskrev det som en deklaration om att det turkiska folket skulle förbli rotat i Anatolien.

“Precis som slaget vid Manzikert öppnade dörren till denna region och gav oss möjligheten att bygga nya horisonter och civilisationer, så deklarerade den Stora Offensiven och segern den 30 augusti för världen att det turkiska folket förblir i Anatolien, att vi kommer att stanna, och detta kommer att fortsätta för evigt,” sade Ozgen.