Sverige sänker straffrättslig ålder då gäng använder barn som torpeder
Sverige kommer att sänka straffmyndighetsåldern från nuvarande 15 år, meddelade statsminister Ulf Kristersson på tisdagen. Beskedet kommer efter en ökning av fall där kriminella gäng rekryterar barn via sociala medier och använder dem som torpeder.
Tisdag den 9 september klockan 16.15 bjuder statsminister Ulf Kristersson in till en pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet / TRTSVENSKA
10 september 2025

Antalet barn under 15 år som misstänks för mord, medhjälp till mord eller mordförsök uppgick till 93 under de första sex månaderna av 2024, enligt den senaste officiella statistiken. Det är en tredubbling jämfört med samma period året innan.

En statligt tillsatt utredare rekommenderade tidigare i år att straffmyndighetsåldern bör sänkas till 14 år i fall av särskilt allvarlig brottslighet, men Kristersson klargjorde inte om regeringen kommer att följa den rekommendationen.

Barn utnyttjas hänsynslöst av kriminella nätverk för att begå grova brott, sade han i sitt årliga rikspolitiska tal när riksdagen öppnade efter sommaruppehållet.

För att skydda både dessa barn och deras potentiella offer tar regeringen krafttag mot denna typ av cyniskt utnyttjande, tillade han.

Sverige har plågats av skjutningar och sprängdåd kopplade till organiserad brottslighet i över ett decennium, och ökningen av unga gärningsmän har blivit tydlig sedan 2023.

Trots oron för gängbrottslighet i landet minskade antalet gängrelaterade skjutningar och mord under 2024, och utvecklingen pekar mot en fortsatt nedgång även i år.

