Antalet barn under 15 år som misstänks för mord, medhjälp till mord eller mordförsök uppgick till 93 under de första sex månaderna av 2024, enligt den senaste officiella statistiken. Det är en tredubbling jämfört med samma period året innan.

En statligt tillsatt utredare rekommenderade tidigare i år att straffmyndighetsåldern bör sänkas till 14 år i fall av särskilt allvarlig brottslighet, men Kristersson klargjorde inte om regeringen kommer att följa den rekommendationen.

– Barn utnyttjas hänsynslöst av kriminella nätverk för att begå grova brott, sade han i sitt årliga rikspolitiska tal när riksdagen öppnade efter sommaruppehållet.