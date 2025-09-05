Pressansvarig Malinda Flodman på trafikkontoret förklarar att samtliga kostnader faktureras till de ansvariga ägarbolagen, vilket innebär att stadens arbete varken går med vinst eller förlust.

Kostnadsstruktur – per cykel

Flyttkostnaden varierar beroende på omflyttningens omfattning:

Kortare omflyttning i närområdet : 250 kronor per elsparkcykel

Transport till uppställningsplats i Spånga: 630 kronor per styck

Trend: minskning trots fortsatt utmaning

Enligt statistik från Trafikanalys har staden fram till augusti flyttat över 22 000 felparkerade elsparkcyklar, vilket är en minskning med cirka 40 % jämfört med föregående år. Det visar att trots åtgärder kvarstår utmaningen med elsparkcyklar i stadsbilden.

Tidigare sommar Peaken