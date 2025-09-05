Pressansvarig Malinda Flodman på trafikkontoret förklarar att samtliga kostnader faktureras till de ansvariga ägarbolagen, vilket innebär att stadens arbete varken går med vinst eller förlust.
Kostnadsstruktur – per cykel
Flyttkostnaden varierar beroende på omflyttningens omfattning:
Kortare omflyttning i närområdet: 250 kronor per elsparkcykel
Transport till uppställningsplats i Spånga: 630 kronor per styck
Trend: minskning trots fortsatt utmaning
Enligt statistik från Trafikanalys har staden fram till augusti flyttat över 22 000 felparkerade elsparkcyklar, vilket är en minskning med cirka 40 % jämfört med föregående år. Det visar att trots åtgärder kvarstår utmaningen med elsparkcyklar i stadsbilden.
Tidigare sommar Peaken
Under juni–augusti 2024 spenderade staden 4,4 miljoner kronor på att flytta 10 500 felparkerade elsparkcyklar. Den höga kostnaden är en tydlig indikation på att problemet med felparkering är återkommande varje sommar.
Trafiksäkerhet och stadsmiljö
Flodman understryker problemet med hinder i det offentliga rummet:
”Det är dåligt för alla stockholmare och besökare som behöver ta sig fram i staden när det ligger elsparkcyklar i vägen.”
Policyramverk
Enligt gällande regler ska elsparkcyklar parkeras vid cykelställ eller områden där de inte hindrar framkomlighet. Fordonsoperatörerna bär ansvaret, och kommunen har rätt att flytta fordon som bedöms som hinder.