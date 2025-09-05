VÄRLDEN
6 000 felparkerade elsparkcyklar flyttades – kostnad: 2,4 miljoner kronor för Stockholm i augusti
Under augusti tvingades Stockholms stad flytta nästan 6 000 felparkerade elsparkcyklar, vilket resulterade i en kostnad på cirka 2,4 miljoner kronor, rapporterar SVT Nyheter.
Foto: Ola Gäverth / TRTSVENSKA
5 september 2025

Pressansvarig Malinda Flodman på trafikkontoret förklarar att samtliga kostnader faktureras till de ansvariga ägarbolagen, vilket innebär att stadens arbete varken går med vinst eller förlust.

Kostnadsstruktur – per cykel

Flyttkostnaden varierar beroende på omflyttningens omfattning:

  • Kortare omflyttning i närområdet: 250 kronor per elsparkcykel

  • Transport till uppställningsplats i Spånga: 630 kronor per styck

Trend: minskning trots fortsatt utmaning

Enligt statistik från Trafikanalys har staden fram till augusti flyttat över 22 000 felparkerade elsparkcyklar, vilket är en minskning med cirka 40 % jämfört med föregående år. Det visar att trots åtgärder kvarstår utmaningen med elsparkcyklar i stadsbilden.

Tidigare sommar Peaken

Rekommenderad

Under juni–augusti 2024 spenderade staden 4,4 miljoner kronor på att flytta 10 500 felparkerade elsparkcyklar. Den höga kostnaden är en tydlig indikation på att problemet med felparkering är återkommande varje sommar.

Trafiksäkerhet och stadsmiljö

Flodman understryker problemet med hinder i det offentliga rummet:

”Det är dåligt för alla stockholmare och besökare som behöver ta sig fram i staden när det ligger elsparkcyklar i vägen.”

Policyramverk

Enligt gällande regler ska elsparkcyklar parkeras vid cykelställ eller områden där de inte hindrar framkomlighet. Fordonsoperatörerna bär ansvaret, och kommunen har rätt att flytta fordon som bedöms som hinder.

