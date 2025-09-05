VÄRLDEN
Putin varnar för att västerländska trupper i Ukraina skulle vara "legitima mål"
Uttalandena följer den franska presidenten Emmanuel Macrons tillkännagivande att 26 länder har lovat efterkrigsgarantier för Ukrainas säkerhet, vilket potentiellt kan inkludera en internationell styrka till lands, till sjöss och i luften.
Putin upprepar sin inbjudan till Zelenskyj till direkta samtal och säger att Moskva vore den ”bästa platsen” för ett sådant möte. (Foto: AA) / AA
5 september 2025

Rysslands president Vladimir Putin har varnat för att utländska trupper som stationeras i Ukraina skulle betraktas som legitima mål av Moskva, men betonade att sådana styrkor inte längre skulle vara nödvändiga om ett fredsavtal undertecknas.

Under det Östliga ekonomiska forumet i Vladivostok på fredagen kommenterade Putin torsdagens möte i Paris med den så kallade ”koalitionen av villiga”, en grupp länder som ger militärt stöd till Kiev och som har lovat att skicka trupper efter ett eldupphör.

”När det gäller möjliga militära kontingenter i Ukraina – om de dyker upp i Ukraina idag, kommer de att vara ett legitimt mål för den ryska militären,” sade Putin.

”Om avtal nås som leder till långvarig fred, ser jag helt enkelt ingen anledning till deras närvaro på ukrainskt territorium. Det är allt. För om dessa avtal nås, tvivlar ingen på att Ryssland kommer att uppfylla dem till fullo,” fortsatte han.

EU-ledda planer på säkerhetsgarantier

Uttalandena kom efter att Frankrikes president Emmanuel Macron meddelat att 26 länder har lovat att ge Ukraina säkerhetsgarantier efter kriget, vilket kan inkludera en internationell styrka på land, till sjöss och i luften.

Ryssland har upprepade gånger hänvisat till utsikten om NATO:s expansion – och Kievs ambitioner att gå med i alliansen – som en av anledningarna till dess fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022.

Putin föreslog att varje utländsk militär närvaro skulle vara onödig om fred uppnås.

”Om beslut fattas som leder till långvarig fred, ser jag helt enkelt ingen mening med deras närvaro på Ukrainas territorium, punkt slut,” sade han.

Direkta samtal med Zelenskyj

Putin upprepade också sin inbjudan till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för direkta samtal och sade att Moskva skulle vara den ”bästa platsen” för ett sådant möte.

”Om någon verkligen vill träffa oss, är vi redo. Den bästa platsen för detta är Rysslands huvudstad, hjältestaden Moskva,” sade han.

Enligt Putin hade Kiev tidigare uteslutit kontakt med Ryssland men söker nu dialog.

Han lovade ”hundraprocentiga” garantier för säkerheten för varje ukrainsk delegation, även om han avfärdade Ukrainas begäran om att välja en annan mötesplats som ”överdriven.”

Uttalandena belyser både Moskvas pågående hot mot västerländsk inblandning i Ukraina och dess försök att signalera beredskap för förhandlingar, även när kriget går in på sitt tredje år.

