Rysslands president Vladimir Putin har varnat för att utländska trupper som stationeras i Ukraina skulle betraktas som legitima mål av Moskva, men betonade att sådana styrkor inte längre skulle vara nödvändiga om ett fredsavtal undertecknas.

Under det Östliga ekonomiska forumet i Vladivostok på fredagen kommenterade Putin torsdagens möte i Paris med den så kallade ”koalitionen av villiga”, en grupp länder som ger militärt stöd till Kiev och som har lovat att skicka trupper efter ett eldupphör.

”När det gäller möjliga militära kontingenter i Ukraina – om de dyker upp i Ukraina idag, kommer de att vara ett legitimt mål för den ryska militären,” sade Putin.

”Om avtal nås som leder till långvarig fred, ser jag helt enkelt ingen anledning till deras närvaro på ukrainskt territorium. Det är allt. För om dessa avtal nås, tvivlar ingen på att Ryssland kommer att uppfylla dem till fullo,” fortsatte han.

EU-ledda planer på säkerhetsgarantier

Uttalandena kom efter att Frankrikes president Emmanuel Macron meddelat att 26 länder har lovat att ge Ukraina säkerhetsgarantier efter kriget, vilket kan inkludera en internationell styrka på land, till sjöss och i luften.

Ryssland har upprepade gånger hänvisat till utsikten om NATO:s expansion – och Kievs ambitioner att gå med i alliansen – som en av anledningarna till dess fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022.

Putin föreslog att varje utländsk militär närvaro skulle vara onödig om fred uppnås.