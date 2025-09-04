USA:s president Donald Trump har sagt att han förblir engagerad i att arbeta för ett fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina, trots ökande osäkerhet kring möjligheten till direkta samtal mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, rapporterade CBS News på torsdagen.
”Jag har följt det, jag har sett det och jag har pratat om det med president Putin och president Zelenskyj,” sade Trump i en telefonintervju med CBS News på onsdagen.
”Något kommer att hända, men de är inte redo ännu. Men något kommer att hända. Vi ska få det gjort.”
Trump sade på onsdagen att han planerar att hålla samtal om kriget i Ukraina de kommande dagarna efter att hans toppmöte i Alaska med Putin i augusti inte lyckades nå ett genombrott. En tjänsteman från Vita huset uppgav att Trump förväntas tala i telefon med Zelenskyj på torsdagen.
”Ryssland kommer inte att diskutera något som är fundamentalt oacceptabelt, som underminerar säkerheten, eller någon form av utländsk intervention i Ukraina i någon form eller format,” sade utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova vid ett ekonomiskt forum i Rysslands fjärran östern.
Samtidigt signalerade Ryssland en hårdare hållning inför kommande europeiska samtal med Zelenskyj och deklarerade att man inte skulle överväga utplacering av utländska trupper i Ukraina ”i något format”, enligt Zakharova.
Ukrainas säkerhetsgarantier
I ett relaterat uttalande kritiserade Moskva även Kievs strävan efter säkerhetsgarantier från europeiska allierade och kallade dem ett hot mot den regionala stabiliteten. Zakharova beskrev de föreslagna garantierna som ”en språngbräda för terror” och ”garantier för fara för den europeiska kontinenten”.
Putin sade också på onsdagen att han är redo att träffa Zelenskyj om den ukrainska presidenten kommer till Moskva, men att ett sådant möte måste vara väl förberett och leda till konkreta resultat. Ukrainas utrikesminister avfärdade dock förslaget om Moskva som mötesplats.
Trump berättade för CBS News att han är missnöjd med förödelsen mellan Ryssland och Ukraina men kommer att fortsätta arbeta för ett fredsavtal.
”Jag tror att vi kommer att få allt löst. Ärligt talat trodde jag att Ryssland skulle vara en av de enklare konflikterna att lösa, men det verkar vara något som är lite svårare än några av de andra,” sade han.
Trump har varit frustrerad över sin oförmåga att få ett stopp på striderna, som började med Rysslands fullskaliga militäroffensiv mot Ukraina i februari 2022, efter att han initialt förutspått att han snabbt skulle kunna avsluta konflikten när han tillträdde i januari.