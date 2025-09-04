USA:s president Donald Trump har sagt att han förblir engagerad i att arbeta för ett fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina, trots ökande osäkerhet kring möjligheten till direkta samtal mellan Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, rapporterade CBS News på torsdagen.

”Jag har följt det, jag har sett det och jag har pratat om det med president Putin och president Zelenskyj,” sade Trump i en telefonintervju med CBS News på onsdagen.

”Något kommer att hända, men de är inte redo ännu. Men något kommer att hända. Vi ska få det gjort.”

Trump sade på onsdagen att han planerar att hålla samtal om kriget i Ukraina de kommande dagarna efter att hans toppmöte i Alaska med Putin i augusti inte lyckades nå ett genombrott. En tjänsteman från Vita huset uppgav att Trump förväntas tala i telefon med Zelenskyj på torsdagen.

”Ryssland kommer inte att diskutera något som är fundamentalt oacceptabelt, som underminerar säkerheten, eller någon form av utländsk intervention i Ukraina i någon form eller format,” sade utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova vid ett ekonomiskt forum i Rysslands fjärran östern.

Samtidigt signalerade Ryssland en hårdare hållning inför kommande europeiska samtal med Zelenskyj och deklarerade att man inte skulle överväga utplacering av utländska trupper i Ukraina ”i något format”, enligt Zakharova.

Ukrainas säkerhetsgarantier