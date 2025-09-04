Enligt Alkompis har Försvarets Materielverk (FMV) nyligen ingått ett avtal om att köpa lätta marina robotar – i praktiken sjömålsmissiler – för att ersätta det svenska systemet “Robot 17” i Amfibiekåren. FMV-chefen Mikael Granholm säger att det inte finns något rättsligt hinder mot att köpa från israeliska leverantörer, vilka erbjuder utrustning av hög kvalitet. Dessutom fanns tidigare experimentinköp av drönarsystem och kommandoutrustning för över 1,7 miljarder kronor, samt prövningar med sex robotpansarsystem för 20 miljoner kronor.

Ökande importvolymer

Enligt Dagens ETC har de svenska importerna av israeliska militära produkter mer än fördubblats på kort tid – från 8 miljoner kronor under 2023 till 18 miljoner kronor under 2024. Sedan 2015 har importen uppgått till mer än 500 miljoner kronor totalt, vilket placerar Israel som en betydande leverantör trots förbud mot export till samma land.

Till skillnad från den mycket strikt reglerade exporten, regleras inte vapenimport i lika hög grad. Det finns ingen skyldighet att rapportera inköp eller specifika kontrakt, vilket har väckt kritik från användarrörelser om transparens och etiskt ansvars.

Kritiska reaktioner