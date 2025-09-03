Övningen, som ingår i den bredare multinationella serien Quadriga 2025, organiseras från Tyskland och samlar över 2 000 soldater och 40 fartyg från 14 länder.

Syftet med övningen är att stärka försvarsförmågan och interoperabiliteten bland NATO-allierade i Östersjöområdet. Man övar bland annat förflyttning av trupper, gemensamma sjöoperationer, underrättelsehantering och skydd av kritisk infrastruktur – både i fred och kris.

Övningen är en del av den växande närvaron av NATO-militär i Östersjöregionen – en reaktion på Rysslands aggressioner. Sedan 2022 har NATO genomfört flera liknande övningar: