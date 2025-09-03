VÄRLDEN
2 min läsning
Northern Coasts: Södra Östersjöns största NATO-övning visar alliansens styrka
Från den 29 augusti till den 12 september genomförs det omfattande militära manövern Northern Coast 2025 i västra och södra Östersjön, vilket innebär stora förändringar för båtliv, kustsamhällen och säkerhet i regionen.
Södra Östersjön / TRTSVENSKA
3 september 2025

Övningen, som ingår i den bredare multinationella serien Quadriga 2025, organiseras från Tyskland och samlar över 2 000 soldater och 40 fartyg från 14 länder.

Syftet med övningen är att stärka försvarsförmågan och interoperabiliteten bland NATO-allierade i Östersjöområdet. Man övar bland annat förflyttning av trupper, gemensamma sjöoperationer, underrättelsehantering och skydd av kritisk infrastruktur – både i fred och kris.

Övningen är en del av den växande närvaron av NATO-militär i Östersjöregionen – en reaktion på Rysslands aggressioner. Sedan 2022 har NATO genomfört flera liknande övningar:

  • BALTOPS 2025, med över 40 krigsfartyg, 25 flygplan och cirka 9 000 trupp, visade 2025-års kollektiva stridsförmåga och navigationsfrihet i regionen. 

  • I oktober 2024 etablerades Commander Task Force Baltic i Rostock, med tysk ledning och svensk representation i staben – en operativ milstolpe mot OFörberedd motståndskraft i Östersjön. 

  • I januari 2025 lanserade NATO operationen Baltic Sentry för att skydda undervattenskablar mot sabotage och stärka säkerheten. 

Rekommenderad

Vad betyder det för Sverige?

För Sverige, med kust mot Östersjön och stark båt- och handelsaktivitet, är detta en tydlig signal om att Östersjön är en prioriteradregion för alliansens civila och militära försvar. Utöver att värna suveränitet och säkerhet, visar övningen även vikten av civil-militärt samarbete och tydliga regler vid sjöfart nära militära övningar.

