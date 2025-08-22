KRIGET I GAZA
1 min läsning
Israel godkänner E1-bosättnings planen på Västbanken
Byggplanen för E1 går tillbaka till slutet av 1990-talet, men genomförandet har försenats på grund av internationellt motstånd.
Israel godkänner E1-bosättnings planen på Västbanken
Israel godkänner E1-bosättningen / TRTSVENSKA
för 11 timmar sedan

Så här skulle Västbanken (områdena skuggade i grönt) se ut efter den israeliska regeringens godkännande av bosättningsplanen E1, som kommer att dela Västbanken i två delar, norr och söder, separerade av bosättningen Ma'ale Adumim (områdena skuggade i blått).

Både USA och Europeiska unionen har varnat för varandra följande israeliska regeringar mot att driva projektet framåt, med hänvisning till dess inverkan på en tvåstatslösning.

Rekommenderad

Att planerna påskyndas verkar vara ett svar på att Frankrike, Storbritannien, Kanada och Australien tillkännagav sina avsikter att erkänna en palestinsk stat vid ett FN-toppmöte nästa månad.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us