Så här skulle Västbanken (områdena skuggade i grönt) se ut efter den israeliska regeringens godkännande av bosättningsplanen E1, som kommer att dela Västbanken i två delar, norr och söder, separerade av bosättningen Ma'ale Adumim (områdena skuggade i blått).

Både USA och Europeiska unionen har varnat för varandra följande israeliska regeringar mot att driva projektet framåt, med hänvisning till dess inverkan på en tvåstatslösning.