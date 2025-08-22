för 11 timmar sedan
Så här skulle Västbanken (områdena skuggade i grönt) se ut efter den israeliska regeringens godkännande av bosättningsplanen E1, som kommer att dela Västbanken i två delar, norr och söder, separerade av bosättningen Ma'ale Adumim (områdena skuggade i blått).
Både USA och Europeiska unionen har varnat för varandra följande israeliska regeringar mot att driva projektet framåt, med hänvisning till dess inverkan på en tvåstatslösning.
Att planerna påskyndas verkar vara ett svar på att Frankrike, Storbritannien, Kanada och Australien tillkännagav sina avsikter att erkänna en palestinsk stat vid ett FN-toppmöte nästa månad.