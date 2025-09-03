VÄRLDEN
1 min läsning
Stor insiderhärva i Sverige: Nio anhållna för grov insiderhandel i Fortnox och Tethys Oil
Enligt åklagare Jonas Myrdal handlar det om en koordinering på en nivå “vi knappt sett tidigare”.
Ekobrottsmyndigheten misstänker omfattande insiderhandel. Arkivbild. Foto: Stina Stjernkvist/TT / TRTSVENSKA
3 september 2025

Sveriges Ekobrottsmyndighet (EBM) har gripit nio personer i Stockholmsområdet, misstänkta för att ha genomfört grov insiderhandel i samband med uppköpserbjudanden för bolagen Fortnox och Tethys Oil.

De misstänkta ska ha haft förhandskunskap om kommande uppköpserbjudanden och handlat aktier i Fortnox (uppköpt i mars 2025) och Tethys Oil (bud presenterat i september 2024) innan offentliggörandet. Vinsterna uppskattas till över 70 miljoner kronor, vilket enligt EBM är ett ovanligt högt belopp i insidersammanhang.

Förundersökningsledaren, vice chefsåklagare Jonas Myrdal, bekräftar att de nio misstänkta har kopplingar till varandra – både genom arbete och familjeband – och att utredningen letts noggrant under en längre tid. Förutom gripandet har elektroniska enheter beslagtagits som bevis.

Bolagens reaktioner

Rekommenderad

Tethys Oil har uttalat att man inte har någon indikation på att nuvarande eller tidigare anställda är inblandade. Fortnox, som nyligen förvärvats av en grupp ledd av First Kraft och EQT, säger att man inte kontaktats av polisen i ärendet. Likaså har EQT uppgett att de inte blivit kontaktade.

En växande utredning

Fyra till personer har kallats in till förhör, vilket ger totalt elva misstänkta i den pågående utredningen. De gripna är ännu anhållna, med beslutet nyligen omprövat men kvarstår enligt åklagaren

