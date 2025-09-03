Sveriges Ekobrottsmyndighet (EBM) har gripit nio personer i Stockholmsområdet, misstänkta för att ha genomfört grov insiderhandel i samband med uppköpserbjudanden för bolagen Fortnox och Tethys Oil.

De misstänkta ska ha haft förhandskunskap om kommande uppköpserbjudanden och handlat aktier i Fortnox (uppköpt i mars 2025) och Tethys Oil (bud presenterat i september 2024) innan offentliggörandet. Vinsterna uppskattas till över 70 miljoner kronor, vilket enligt EBM är ett ovanligt högt belopp i insidersammanhang.

Förundersökningsledaren, vice chefsåklagare Jonas Myrdal, bekräftar att de nio misstänkta har kopplingar till varandra – både genom arbete och familjeband – och att utredningen letts noggrant under en längre tid. Förutom gripandet har elektroniska enheter beslagtagits som bevis.

Bolagens reaktioner