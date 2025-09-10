Aktien prissattes till 40 dollar, klart över det förväntade intervallet på 35–37 dollar, vilket satte en värdering på cirka 15,1 miljarder dollar – eller runt 140 miljarder kronor. Detta gör Klarnas börsnotering till en av de största från Sverige i USA sedan Spotify 2018.

Snabbhet och massanmälda investerare

Klarna sålde 34,3 miljoner aktier, och erbjudandet blev extremt överskrivet – ibland rapporterat upp till 25 gånger över teckningsnivån. Av det totala kapitalet gick cirka 200 miljoner dollar till nyemission medan resterande gick till befintliga aktieägare. IPO:t gav företaget 1,37 miljarder dollar i intäkter, vilket överträffar tidigare prognoser.

Värdering och jämförelse

Med en värdering på 15 miljarder dollar ligger Klarna under sina stora amerikanska konkurrenter: till exempel är Affirm värderat till cirka 28 miljarder dollar. Ändå anses prissättningen vara attraktiv av analytiker, som ser möjligheter och värde för investerare.