Europas snabbaste superdator, Jupiter, invigs på fredag i Tyskland. Operatörerna hoppas att den ska hjälpa kontinenten med allt från klimatforskning till att komma ikapp i kapplöpningen om artificiell intelligens.

Här är allt du behöver veta om systemet, som har en beräkningskraft motsvarande cirka en miljon smartphones.

Vad är superdatorn Jupiter?

Jupiter är baserad vid Julich Supercomputing Centre i västra Tyskland och är Europas första "exascale"-superdator – vilket innebär att den kan utföra minst en kvintiljon (eller en miljard miljarder) beräkningar per sekund.

USA har redan tre sådana datorer, alla drivs av energidepartementet.

Jupiter är inhyst i ett center som täcker cirka 3 600 kvadratmeter – ungefär halva storleken av en fotbollsplan – och innehåller rader av processorer med cirka 24 000 Nvidia-chip, som är populära inom AI-industrin.

Hälften av de 500 miljoner euro (cirka 5,8 miljarder kronor) som krävs för att utveckla och driva systemet under de kommande åren kommer från Europeiska unionen, och resten från Tyskland.

Dess enorma beräkningskraft kan användas av forskare inom olika områden samt av företag för exempelvis träning av AI-modeller.

"Jupiter är ett stort steg framåt för datorkraften i Europa," säger Thomas Lippert, chef för Julich-centret, till AFP och tillägger att den är 20 gånger kraftfullare än någon annan dator i Tyskland.

Hur kan den hjälpa Europa i AI-kapplöpningen?

Lippert säger att Jupiter är den första superdatorn som kan betraktas som internationellt konkurrenskraftig för att träna AI-modeller i Europa, som hittills har legat efter USA och Kina inom detta område.

Enligt en rapport från Stanford University tidigare i år producerade amerikanska institutioner 40 "anmärkningsvärda" AI-modeller – det vill säga sådana som anses särskilt inflytelserika – under 2024, jämfört med 15 för Kina och endast tre för Europa.

"Det är den största artificiella intelligensmaskinen i Europa," säger Emmanuel Le Roux, chef för avancerad databehandling på Eviden, ett dotterbolag till den franska teknikjätten Atos, till AFP.

Ett konsortium bestående av Eviden och den tyska gruppen ParTec byggde Jupiter.

Jose Maria Cela, seniorforskare vid Barcelona Supercomputing Centre, säger att det nya systemet är "mycket betydelsefullt" för ansträngningarna att träna AI-modeller i Europa.