Kapitalet ska accelerera utbyggnaden av nya, storskaliga AI-inriktade datacenter i Falun och Borlänge – anläggningar som designas för att hantera tränings- och inferenslaster med mycket hög effekt, enligt bolaget.

VD Peter Michelson beskriver AI-infrastruktur som en “ny basindustri” och framhåller att finansieringen ger företaget handlingsutrymme de närmaste två åren, även om efterfrågan kan kräva ytterligare kapital. Affären följer på att storägaren Areim tidigare i år investerat 450 miljoner euro, vilket innebär att EcoDataCenter och dess ägare samlat in omkring 1,8 miljarder euro sedan 2023.

EcoDataCenter driver redan verksamhet i Falun (öppnad 2019) och har attraherat internationella kunder som DeepL och BMW. Under 2024 inledde bolaget ett partnerskap med CoreWeave för att bygga en av Europas största AI-kluster, och i dag hostar man ett Nvidia Blackwell SuperPod för DeepL—ett tecken på att Sverige tar en mer central roll i den europeiska AI-ekonomin.

Varför spelar detta roll?