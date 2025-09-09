Kapitalet ska accelerera utbyggnaden av nya, storskaliga AI-inriktade datacenter i Falun och Borlänge – anläggningar som designas för att hantera tränings- och inferenslaster med mycket hög effekt, enligt bolaget.
VD Peter Michelson beskriver AI-infrastruktur som en “ny basindustri” och framhåller att finansieringen ger företaget handlingsutrymme de närmaste två åren, även om efterfrågan kan kräva ytterligare kapital. Affären följer på att storägaren Areim tidigare i år investerat 450 miljoner euro, vilket innebär att EcoDataCenter och dess ägare samlat in omkring 1,8 miljarder euro sedan 2023.
EcoDataCenter driver redan verksamhet i Falun (öppnad 2019) och har attraherat internationella kunder som DeepL och BMW. Under 2024 inledde bolaget ett partnerskap med CoreWeave för att bygga en av Europas största AI-kluster, och i dag hostar man ett Nvidia Blackwell SuperPod för DeepL—ett tecken på att Sverige tar en mer central roll i den europeiska AI-ekonomin.
Varför spelar detta roll?
Europeisk kapacitet på hemmaplan: Efterfrågan på beräkningskraft har exploderat i takt med större språkmodeller och generativ AI. Finansieringen gör att kapacitet kan byggas i Norden i stället för att enbart förlita sig på amerikanska molnregioner.
Energi & hållbarhet: Sverige erbjuder stabil elförsörjning och bra konnektivitet, vilket lockar aktörer som Microsoft, Meta och Alphabet—en miljö där EcoDataCenter profilerar sig med energieffektiva och hållbarhetsmärkta anläggningar.
Kapitalflödena håller i sig: Kombinationen av bankskuld (Deutsche Bank) och tillväxtkapital (Areim) speglar hur AI-infrastruktur numera finansieras som kritisk samhällsstruktur, inte bara som tech-investering.
Nästa steg
Med finansieringen ska arbetet i Falun och Borlänge skalats upp omgående. Reuters rapporterar att bolaget ser en ”tvåårig runway” med denna finansiering—men att trycket från kunder kan kräva mer kapital allteftersom kapaciteten fylls.