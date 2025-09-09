TEKNIK
2 min läsning
EcoDataCenter säkrar 600 miljoner euro – växlar upp svensk AI-kapacitet i Falun och Borlänge
Den svenska datacenteroperatören EcoDataCenter har säkrat 600 miljoner euro i skuldfinansiering från Deutsche Bank Private Credit & Infrastructure.
EcoDataCenter säkrar 600 miljoner euro – växlar upp svensk AI-kapacitet i Falun och Borlänge
Peter Michelson, CEO of EcoDataCenter. / TRTSVENSKA
9 september 2025

Kapitalet ska accelerera utbyggnaden av nya, storskaliga AI-inriktade datacenter i Falun och Borlänge – anläggningar som designas för att hantera tränings- och inferenslaster med mycket hög effekt, enligt bolaget. 

VD Peter Michelson beskriver AI-infrastruktur som en “ny basindustri” och framhåller att finansieringen ger företaget handlingsutrymme de närmaste två åren, även om efterfrågan kan kräva ytterligare kapital. Affären följer på att storägaren Areim tidigare i år investerat 450 miljoner euro, vilket innebär att EcoDataCenter och dess ägare samlat in omkring 1,8 miljarder euro sedan 2023. 

EcoDataCenter driver redan verksamhet i Falun (öppnad 2019) och har attraherat internationella kunder som DeepL och BMW. Under 2024 inledde bolaget ett partnerskap med CoreWeave för att bygga en av Europas största AI-kluster, och i dag hostar man ett Nvidia Blackwell SuperPod för DeepL—ett tecken på att Sverige tar en mer central roll i den europeiska AI-ekonomin. 

Varför spelar detta roll?

Rekommenderad

  • Europeisk kapacitet på hemmaplan: Efterfrågan på beräkningskraft har exploderat i takt med större språkmodeller och generativ AI. Finansieringen gör att kapacitet kan byggas i Norden i stället för att enbart förlita sig på amerikanska molnregioner. 

  • Energi & hållbarhet: Sverige erbjuder stabil elförsörjning och bra konnektivitet, vilket lockar aktörer som Microsoft, Meta och Alphabet—en miljö där EcoDataCenter profilerar sig med energieffektiva och hållbarhetsmärkta anläggningar. 

  • Kapitalflödena håller i sig: Kombinationen av bankskuld (Deutsche Bank) och tillväxtkapital (Areim) speglar hur AI-infrastruktur numera finansieras som kritisk samhällsstruktur, inte bara som tech-investering. 

Nästa steg

Med finansieringen ska arbetet i Falun och Borlänge skalats upp omgående. Reuters rapporterar att bolaget ser en ”tvåårig runway” med denna finansiering—men att trycket från kunder kan kräva mer kapital allteftersom kapaciteten fylls.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us