Under dagens manifestation på Medborgarplatsen samlades över 180 journalister för att uppmana till ett omedelbart slut på israeliska attentaten mot journalister i Gaza.
Journalister och allmänhet samlas i Stockholm under budskapet: “Stop killing journalists"
14 augusti 2025

Initiativet genomfördes av Journalistförbundet med stöd från flera aktörer inom press- och människorättssektorn.

Det internationella journalistförbundet (IFJ) rapporterar att minst 181 palestinska journalister och mediearbetare dödats sedan krigets början – siffror som krävde handling, underströk talarna. Manifestationen strävade efter att synliggöra varje enskilt liv genom att arrangera en symbolisk samling där man delade ut T-shirts med orden “Stop killing journalists!” till deltagarna.

Manifestationen inleddes med tal av bland andra Ulrika Hyllert från Journalistförbundet, Axel Andén från tidningen Journalisten, och Erik Larsson från Reportrar utan gränser. Gemensamt levererade de det kraftfulla budskapet: Stop killing journalists – uppmaningen riktad mot att journalisters liv inte längre får vara i fara för att de utövar sitt yrke.

Manifestationen markerar ännu ett kraftfullt ståndtagande mot Israels krig i Gaza.

