Initiativet genomfördes av Journalistförbundet med stöd från flera aktörer inom press- och människorättssektorn.

Det internationella journalistförbundet (IFJ) rapporterar att minst 181 palestinska journalister och mediearbetare dödats sedan krigets början – siffror som krävde handling, underströk talarna. Manifestationen strävade efter att synliggöra varje enskilt liv genom att arrangera en symbolisk samling där man delade ut T-shirts med orden “Stop killing journalists!” till deltagarna.

Manifestationen inleddes med tal av bland andra Ulrika Hyllert från Journalistförbundet, Axel Andén från tidningen Journalisten, och Erik Larsson från Reportrar utan gränser. Gemensamt levererade de det kraftfulla budskapet: Stop killing journalists – uppmaningen riktad mot att journalisters liv inte längre får vara i fara för att de utövar sitt yrke.