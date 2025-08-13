KRIGET I GAZA
2 min läsning
Svensk polis tar emot över 700 anmälningar om krigsbrott i Gaza
Flera utredningar inleddes medan vittnesmål kan användas i vidare förfaranden
Demonstration i Stockholm mot den israeliska regeringens plan att erövra Gaza. / AA
för 8 timmar sedan

Den svenska polisens särskilda enhet för utredningar av krigsbrott har tagit emot över 700 anmälningar från Gaza sedan kriget inleddes 2023, rapporterade Sveriges Radio på tisdagen.

Enligt rapporten har mer än 700 anmälningar om krigsbrott i Gaza lämnats in av organisationer och privatpersoner.

De flesta fallen rör individer som misstänks ha befunnit sig i Gaza och begått brott där, medan andra gäller representanter eller ledare som kan ha varit utanför Gaza, uppger rapporten.

Åklagare Reena Devgun bekräftar att flera utredningar har inletts, men utan att specificera brottens art eller om några svenska medborgare finns bland de misstänkta.

Åklagarna söker nu personer med koppling till Sverige som har varit i Gaza eller som kan lämna annan form av bevisning och relevanta uppgifter.

Eventuella vittnesmål som samlas in genom utredningarna kan användas i rättsprocesser i Sverige, i andra länder eller vid internationella organ som Internationella brottmålsdomstolen, och är därför ”mycket värdefulla”, enligt Devgun.

Israel möter allt mer omfattande fördömanden för sitt folkmords­krig mot Gaza, där landet har dödat närmare 61 600 personer sedan oktober 2023.

I november förra året utfärdade Internationella brottmålsdomstolen arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den tidigare försvarsministern Yoav Gallant för krigsbrott och brott mot mänskligheten i Gaza.

Israel står även inför en folkmordsprocess i Internationella domstolen för kriget mot enklaven.

