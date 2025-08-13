Den svenska polisens särskilda enhet för utredningar av krigsbrott har tagit emot över 700 anmälningar från Gaza sedan kriget inleddes 2023, rapporterade Sveriges Radio på tisdagen.

Enligt rapporten har mer än 700 anmälningar om krigsbrott i Gaza lämnats in av organisationer och privatpersoner.

De flesta fallen rör individer som misstänks ha befunnit sig i Gaza och begått brott där, medan andra gäller representanter eller ledare som kan ha varit utanför Gaza, uppger rapporten.

Åklagare Reena Devgun bekräftar att flera utredningar har inletts, men utan att specificera brottens art eller om några svenska medborgare finns bland de misstänkta.

Åklagarna söker nu personer med koppling till Sverige som har varit i Gaza eller som kan lämna annan form av bevisning och relevanta uppgifter.