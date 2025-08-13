KRIGET I GAZA
2 min läsning
Lidandet i Gaza "helt oacceptabelt": Australiens premiärminister Anthony Albanese
Australien är på väg att erkänna en palestinsk stat vid FN:s generalförsamling i september, vilket speglar de senaste besluten från Storbritannien, Frankrike och Kanada.
Lidandet i Gaza "helt oacceptabelt": Australiens premiärminister Anthony Albanese
En palestinsk man bär ett barn efter ett israeliskt flyganfall i Gaza City den 12 augusti 2025. / Reuters
för 10 timmar sedan

Australiens premiärminister Anthony Albanese sa på onsdagen att människor i Gazaremsan lider av svält och förlust av liv, vilket är "fullständigt oacceptabelt".

Albanese uttryckte oro över situationen i Gaza och sa att Israels agerande inte är "försvarbart".

"Israel meddelade i mars att de skulle införa restriktioner på flödet av bistånd, och vi ser nu konsekvenserna av det. Vi har en humanitär katastrof som utspelar sig i Gaza," sa han till ABC.

På frågan om den avsiktliga svälten från Israels sida är ett krigsbrott svarade Albanese: "Det är definitivt inte något som är förenligt med internationell rätt."

"Vi har en situation där människor kan se det på sina TV-apparater varje kväll, trots de restriktioner som finns för medieinträde till Gaza. Människor bevittnar hur andra lider enormt, svälter och förlorar sina liv – och vi ser också människor dödas när de försöker få tillgång till mat och vatten. Nu, år 2025, är det fullständigt oacceptabelt," tillade han.

Albanese sa på tisdagen att Israels agerande i Gaza leder till samma resultat – förlust av oskyldiga liv, fattigdom och våld, vilket är "fullständigt oacceptabelt".

Rekommenderad

Premiärministern meddelade på måndagen att Australien skulle erkänna Palestina vid FN:s generalförsamling i september.

Israel har mött ökande kritik för sitt 22 månader långa krig mot Gaza, som är hem för mer än två miljoner palestinier.

Humanitära organisationer och FN-organ har varnat för risken för omfattande svält, särskilt sedan Israel införde en total blockad av bistånd i över två månader.

FN:s världshälsoorganisation säger att 148 personer har dött av undernäring sedan januari 2025, och Världslivsmedelsprogrammet rapporterade i augusti att svält och undernäring i Gaza är på sina högsta nivåer sedan krigets början.

WFP uppgav att "mer än en tredjedel av befolkningen inte äter på flera dagar i sträck" och att 300 000 barn löper allvarlig risk för undernäring, med en situation som förvärras eftersom inte tillräckligt många biståndslaster tillåts in i Gaza.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us