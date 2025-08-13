Australiens premiärminister Anthony Albanese sa på onsdagen att människor i Gazaremsan lider av svält och förlust av liv, vilket är "fullständigt oacceptabelt".
Albanese uttryckte oro över situationen i Gaza och sa att Israels agerande inte är "försvarbart".
"Israel meddelade i mars att de skulle införa restriktioner på flödet av bistånd, och vi ser nu konsekvenserna av det. Vi har en humanitär katastrof som utspelar sig i Gaza," sa han till ABC.
På frågan om den avsiktliga svälten från Israels sida är ett krigsbrott svarade Albanese: "Det är definitivt inte något som är förenligt med internationell rätt."
"Vi har en situation där människor kan se det på sina TV-apparater varje kväll, trots de restriktioner som finns för medieinträde till Gaza. Människor bevittnar hur andra lider enormt, svälter och förlorar sina liv – och vi ser också människor dödas när de försöker få tillgång till mat och vatten. Nu, år 2025, är det fullständigt oacceptabelt," tillade han.
Albanese sa på tisdagen att Israels agerande i Gaza leder till samma resultat – förlust av oskyldiga liv, fattigdom och våld, vilket är "fullständigt oacceptabelt".
Premiärministern meddelade på måndagen att Australien skulle erkänna Palestina vid FN:s generalförsamling i september.
Israel har mött ökande kritik för sitt 22 månader långa krig mot Gaza, som är hem för mer än två miljoner palestinier.
Humanitära organisationer och FN-organ har varnat för risken för omfattande svält, särskilt sedan Israel införde en total blockad av bistånd i över två månader.
FN:s världshälsoorganisation säger att 148 personer har dött av undernäring sedan januari 2025, och Världslivsmedelsprogrammet rapporterade i augusti att svält och undernäring i Gaza är på sina högsta nivåer sedan krigets början.
WFP uppgav att "mer än en tredjedel av befolkningen inte äter på flera dagar i sträck" och att 300 000 barn löper allvarlig risk för undernäring, med en situation som förvärras eftersom inte tillräckligt många biståndslaster tillåts in i Gaza.