Australiens premiärminister Anthony Albanese sa på onsdagen att människor i Gazaremsan lider av svält och förlust av liv, vilket är "fullständigt oacceptabelt".

Albanese uttryckte oro över situationen i Gaza och sa att Israels agerande inte är "försvarbart".

"Israel meddelade i mars att de skulle införa restriktioner på flödet av bistånd, och vi ser nu konsekvenserna av det. Vi har en humanitär katastrof som utspelar sig i Gaza," sa han till ABC.

På frågan om den avsiktliga svälten från Israels sida är ett krigsbrott svarade Albanese: "Det är definitivt inte något som är förenligt med internationell rätt."

"Vi har en situation där människor kan se det på sina TV-apparater varje kväll, trots de restriktioner som finns för medieinträde till Gaza. Människor bevittnar hur andra lider enormt, svälter och förlorar sina liv – och vi ser också människor dödas när de försöker få tillgång till mat och vatten. Nu, år 2025, är det fullständigt oacceptabelt," tillade han.

Albanese sa på tisdagen att Israels agerande i Gaza leder till samma resultat – förlust av oskyldiga liv, fattigdom och våld, vilket är "fullständigt oacceptabelt".