FN:s generalsekreterare António Guterres varnade på tisdagen Israel för att han har allvarliga farhågor angående rapporter om sexuellt våld utfört av dess väpnade styrkor och säkerhetsstyrkor, enligt en rapport som Reuters tagit del av.

De påstådda brotten inkluderade incidenter av könsrelaterat våld, långvarig påtvingad nakenhet av fångar samt förnedrande och kränkande kroppsvisitationer som syftade till att förödmjuka och förhöra.

I sin årliga rapport till FN:s säkerhetsråd om sexuellt våld relaterat till konflikter, satte Guterres Israel "på varning" om att landet nästa år kan listas bland parter "som trovärdigt misstänks för att ha begått eller varit ansvariga för mönster av våldtäkt eller andra former av sexuellt våld."

Varningen grundades på "betydande farhågor angående mönster av vissa former av sexuellt våld som konsekvent dokumenterats av FN," skrev han. Eftersom Israel har förnekat FN-observatörer tillträde har det varit "utmanande att göra en definitiv bedömning" av mönster, trender och systematisk användning av sexuellt våld av dess styrkor, tillade han. Guterres uppmanade Israels regering att "vidta nödvändiga åtgärder för att omedelbart stoppa alla handlingar av sexuellt våld och att göra och genomföra specifika tidsbundna åtaganden."

Israels FN-ambassadör Danny Danon avfärdade farhågorna som "grundlösa anklagelser."