FN:s generalsekreterare António Guterres varnade på tisdagen Israel för att han har allvarliga farhågor angående rapporter om sexuellt våld utfört av dess väpnade styrkor och säkerhetsstyrkor, enligt en rapport som Reuters tagit del av.
De påstådda brotten inkluderade incidenter av könsrelaterat våld, långvarig påtvingad nakenhet av fångar samt förnedrande och kränkande kroppsvisitationer som syftade till att förödmjuka och förhöra.
I sin årliga rapport till FN:s säkerhetsråd om sexuellt våld relaterat till konflikter, satte Guterres Israel "på varning" om att landet nästa år kan listas bland parter "som trovärdigt misstänks för att ha begått eller varit ansvariga för mönster av våldtäkt eller andra former av sexuellt våld."
Varningen grundades på "betydande farhågor angående mönster av vissa former av sexuellt våld som konsekvent dokumenterats av FN," skrev han. Eftersom Israel har förnekat FN-observatörer tillträde har det varit "utmanande att göra en definitiv bedömning" av mönster, trender och systematisk användning av sexuellt våld av dess styrkor, tillade han. Guterres uppmanade Israels regering att "vidta nödvändiga åtgärder för att omedelbart stoppa alla handlingar av sexuellt våld och att göra och genomföra specifika tidsbundna åtaganden."
Israels FN-ambassadör Danny Danon avfärdade farhågorna som "grundlösa anklagelser."
"FN måste fokusera på de chockerande krigsbrotten och det sexuella våldet från Hamas samt på frigivningen av alla gisslan. Israel kommer inte att tveka att skydda sina medborgare och kommer att fortsätta agera i enlighet med internationell rätt," sade Danon i ett uttalande.
I juli 2024 meddelade den israeliska militären att den hade gripit och förhörde nio soldater som anklagades för att ha sexuellt utnyttjat en palestinsk fånge på det ökända Sde Teiman-fängelset, en anläggning som används för att hålla personer arresterade i Gaza.
Vid den tiden rapporterade israeliska medier att en palestinsk fånge hade förts till sjukhus med allvarliga skador efter en påstådd gruppvåldtäkt av militära vakter på fängelset.
I rapporten uttryckte Guterres också djup oro över trovärdiga rapporter om övergrepp begångna av ryska militära och säkerhetsstyrkor samt allierade väpnade grupper, främst riktade mot ukrainska krigsfångar som hålls i 50 officiella och 22 inofficiella fängelser i Ukraina och Ryssland.
Han noterade att många dokumenterade fall involverade könsrelaterat våld, såsom elchocker, misshandel, brännskador, påtvingad avklädning och långvarig nakenhet, allt använt för att förödmjuka fångar och tvinga fram bekännelser eller information.