UEFA har rullat ut en banderoll med texten: "Stoppa dödandet av barn. Stoppa dödandet av civila" inför UEFA Super Cup-matchen mellan Paris Saint-Germain och Tottenham.
"Budskapet är tydligt," sa UEFA i ett uttalande på X under onsdagen. "En banderoll. En uppmaning."
Före matchen bar flera barn från krigsdrabbade områden banderollen, inklusive två från Gaza.
Initiativet följer UEFA Foundation for Children's tidigare tillkännagivande om att stödja barn som drabbats av krig i olika regioner.
Detta sker också efter att Liverpools Mohamed Salah kritiserat UEFA:s svaga hyllning till Suleiman al-Obeid, kallad "Palestiniernas Pelé", som saknade fördömande eller hänvisning till hur han dödades av Israel i Gaza.
I sin hyllning förra veckan sa UEFA att al-Obeid var "en talang som gav hopp till otaliga barn, även i de mörkaste tider."
Salah delade hyllningen vidare med en kommentar och skrev: "Kan ni berätta hur han dog, var och varför?"
Hans kritik, som har fått nästan 115 miljoner visningar sedan dess, har lett till kritik mot det europeiska fotbollsförbundet, som undvikit att nämna Israel i något sammanhang.
Den egyptiske anfallaren, redan en av de bästa spelarna i Premier Leagues historia, har tidigare uppmanat till eldupphör i Gaza under de tidiga veckorna av folkmordet och krävt att humanitär hjälp ska få tillträde till den blockerade enklaven.