UEFA har rullat ut en banderoll med texten: "Stoppa dödandet av barn. Stoppa dödandet av civila" inför UEFA Super Cup-matchen mellan Paris Saint-Germain och Tottenham.

"Budskapet är tydligt," sa UEFA i ett uttalande på X under onsdagen. "En banderoll. En uppmaning."

Före matchen bar flera barn från krigsdrabbade områden banderollen, inklusive två från Gaza.

Initiativet följer UEFA Foundation for Children's tidigare tillkännagivande om att stödja barn som drabbats av krig i olika regioner.

Detta sker också efter att Liverpools Mohamed Salah kritiserat UEFA:s svaga hyllning till Suleiman al-Obeid, kallad "Palestiniernas Pelé", som saknade fördömande eller hänvisning till hur han dödades av Israel i Gaza.