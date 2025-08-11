KRIGET I GAZA
3 min läsning
'Glöm inte Gaza': Den mördade Al Jazeera-journalistens sista budskap uppmanar världen att stå upp för Palestina
Anas al-Sharif uppmanar världen att inte förbli tysta och vara de broar som kommer att leda till Palestinas befrielse.
'Glöm inte Gaza': Den mördade Al Jazeera-journalistens sista budskap uppmanar världen att stå upp för Palestina
En suddig bild av al-Sharifs kvarlevor efter Israels anfall i Gaza City / AA
11 augusti 2025

Den mördade Al Jazeera-journalisten Anas al-Sharif, som dödades av Israel i en attack mot ett journalisttält i Gaza City, har lämnat efter sig ett känslosamt testamente och ett sista meddelande. I detta uppmanade han världen att inte glömma det belägrade Gaza och det palestinska folket.

I sitt testamente, som delades på hans sociala mediekonton efter hans död i söndags, skrev al-Sharif att han gav ”varje ansträngning och all min styrka för att vara ett stöd och en röst för mitt folk.”

”Mitt hopp var att Allah skulle förlänga mitt liv så att jag kunde återvända med min familj och mina nära och kära till vår ursprungliga stad, det ockuperade Asqalan (Al-Majdal). Men Allahs vilja kom först, och Hans beslut är slutgiltigt,” skrev al-Sharif.

”Jag har levt genom smärta i alla dess detaljer, smakat på lidande och förlust många gånger, men jag tvekade aldrig att förmedla sanningen som den är, utan förvrängning eller förfalskning.”

Al-Sharif efterlämnade en familj på fyra personer: sin mamma, sin fru och sina två barn. Han bad om att hans familj skulle tas om hand, särskilt hans dotter och son, efter hans död.

”Jag uppmanar er att stå vid deras sida, att vara deras stöd efter Allah den Allsmäktige. Om jag dör, dör jag ståndaktig i mina principer,” skrev han.

’Glöm inte Gaza’

Al-Sharif uppmanade också alla att stå med Palestina och dess folk, särskilt ”oskyldiga barn.” Han bad också alla att inte förbli tysta och att vara broar som leder till Palestinas befrielse.

”Jag anförtro er Palestina – kronjuvelen i den muslimska världen, hjärtslaget för varje fri människa i denna värld. Jag anförtro er dess folk, dess förtryckta och oskyldiga barn som aldrig fick tid att drömma eller leva i säkerhet och fred,” skrev den mördade journalisten.

Rekommenderad

”Jag uppmanar er att inte låta kedjor tysta er, eller gränser begränsa er. Var broar mot befrielsen av landet och dess folk, tills värdigheten och frihetens sol går upp över vårt stulna hemland,” tillade han.

Han bad också till Allah i sitt testamente att acceptera honom bland martyrerna och förlåta hans synder.

”Glöm inte Gaza… Och glöm inte mig i era uppriktiga böner om förlåtelse och acceptans,” avslutade han sitt testamente.

Folkmord mot journalister

Al-Sharif var en av fem journalister som Israel dödade i sin attack i söndags.

De andra mördade journalisterna inkluderar Mohamed Qraiqea, Ibrahim Dahir, Moumin Alaywa och Mohammed Noufal.

Gazas mediekontor meddelade i ett uttalande att antalet journalister som dödats sedan Israels folkmord i Gaza började den 7 oktober 2023 har stigit till 237, efter mordet på de fem journalisterna.

Israel har blockerat internationella journalisters inträde i Gaza för att undertrycka sanningen om det folkmord som utförs mot palestinierna.

Det senaste mordet på en journalist i Gaza innan dödandet av Al Jazeera-journalisterna i söndags var i slutet av juli, efter att Israel mördade fotojournalisten Adam Abu Harbid.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us