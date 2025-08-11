Den mördade Al Jazeera-journalisten Anas al-Sharif, som dödades av Israel i en attack mot ett journalisttält i Gaza City, har lämnat efter sig ett känslosamt testamente och ett sista meddelande. I detta uppmanade han världen att inte glömma det belägrade Gaza och det palestinska folket.

I sitt testamente, som delades på hans sociala mediekonton efter hans död i söndags, skrev al-Sharif att han gav ”varje ansträngning och all min styrka för att vara ett stöd och en röst för mitt folk.”

”Mitt hopp var att Allah skulle förlänga mitt liv så att jag kunde återvända med min familj och mina nära och kära till vår ursprungliga stad, det ockuperade Asqalan (Al-Majdal). Men Allahs vilja kom först, och Hans beslut är slutgiltigt,” skrev al-Sharif.

”Jag har levt genom smärta i alla dess detaljer, smakat på lidande och förlust många gånger, men jag tvekade aldrig att förmedla sanningen som den är, utan förvrängning eller förfalskning.”

Al-Sharif efterlämnade en familj på fyra personer: sin mamma, sin fru och sina två barn. Han bad om att hans familj skulle tas om hand, särskilt hans dotter och son, efter hans död.

”Jag uppmanar er att stå vid deras sida, att vara deras stöd efter Allah den Allsmäktige. Om jag dör, dör jag ståndaktig i mina principer,” skrev han.

’Glöm inte Gaza’

Al-Sharif uppmanade också alla att stå med Palestina och dess folk, särskilt ”oskyldiga barn.” Han bad också alla att inte förbli tysta och att vara broar som leder till Palestinas befrielse.

”Jag anförtro er Palestina – kronjuvelen i den muslimska världen, hjärtslaget för varje fri människa i denna värld. Jag anförtro er dess folk, dess förtryckta och oskyldiga barn som aldrig fick tid att drömma eller leva i säkerhet och fred,” skrev den mördade journalisten.