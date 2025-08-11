11 augusti 2025
Ledarna för Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige sade i ett uttalande att de ”bekräftar principen att internationella gränser inte får ändras med våld”.
De tillade att de kommer att fortsätta att upprätthålla och införa restriktiva åtgärder mot Ryska federationen.
USA:s president Donald Trump sade i fredags att han kommer att träffa Rysslands president Vladimir Putin den 15 augusti i Alaska för att förhandla fram ett slut på kriget. En tjänsteman vid Vita huset har sagt att Trump är öppen för att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar, men att förberedelserna för närvarande endast gäller ett bilateralt möte.