Handlingar som visade sig innehålla detaljer om ett hemligt möte med USA:s nationella säkerhetsrådgivare, Jake Sullivan, mitt under Sveriges Natoansökningsprocess. Det avslöjar Dagens Nyheter och SVT Nyheter.
Vad dokumenten innehöll
Dokumenten, märkta med “H” som indikerar hög sekretess, rörde Sveriges strategi för att få Turkiet att godkänna Natoansökan. De baserades på information från både Säkerhetspolisen (Säpo) och Försvarsmakten och var framtagna av tjänstemän på Statsrådsberedningen i förväg inför mötet med Sullivan.
Mötet med Sullivan ägde rum den 13 mars 2023, varefter Landerholm tog en taxi till Gällöfsta kursgård utanför Stockholm—där dokumenten glömdes kvar i ett olåst skåp. De återfanns senare av en städerska. Polisen inledde en utredning och Landerholm avgick i januari 2025 när åtalet om vårdslöshet med hemliga uppgifter offentliggjordes. Rättegången inleds den 18 augusti.
Oppositionsföreträdare, som Peter Hultqvist (S), anser att ärendet är en integritetsfråga och kräver att handlingarna ska redovisas för riksdagen för att återupprätta förtroende.