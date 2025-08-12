Handlingar som visade sig innehålla detaljer om ett hemligt möte med USA:s nationella säkerhetsrådgivare, Jake Sullivan, mitt under Sveriges Natoansökningsprocess. Det avslöjar Dagens Nyheter och SVT Nyheter.

Vad dokumenten innehöll

Dokumenten, märkta med “H” som indikerar hög sekretess, rörde Sveriges strategi för att få Turkiet att godkänna Natoansökan. De baserades på information från både Säkerhetspolisen (Säpo) och Försvarsmakten och var framtagna av tjänstemän på Statsrådsberedningen i förväg inför mötet med Sullivan.