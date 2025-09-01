Avtalet för den svenska fotbollsspelare som snart fyller 26 år innefattar ett långtidskontrakt för en brittisk rekordsumma på omkring 130 miljoner pund som motsvarar över 1,6 miljard svenska kronor, rapporterade Sky Sports News och The Athletic på söndagen.

De utdragna förhandlingarna om affären har dominerat Premier Leagues transferfönster, som stänger på måndag. Ett bud från Liverpool på 110 miljoner pund för den 25-årige Isak avvisades tidigare i augusti.

Varken Liverpool eller Newcastle svarade omedelbart på en begäran om kommentar utanför ordinarie kontorstid tidigt på måndagsmorgonen.