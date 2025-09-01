VÄRLDEN
1 min läsning
Svenske fotbollsspelaren Isak flyttar till Liverpool från Newcastle för brittiskt rekordpris
Liverpool har kommit överens om ett avtal för att värva den svenske anfallaren Alexander Isak från Newcastle United.
Svenske fotbollsspelaren Isak flyttar till Liverpool från Newcastle för brittiskt rekordpris
Premier League - Newcastle United v Everton / Reuters
1 september 2025

Avtalet för den svenska fotbollsspelare som snart fyller 26 år innefattar ett långtidskontrakt för en brittisk rekordsumma på omkring 130 miljoner pund som motsvarar över 1,6 miljard svenska kronor, rapporterade Sky Sports News och The Athletic på söndagen.

De utdragna förhandlingarna om affären har dominerat Premier Leagues transferfönster, som stänger på måndag. Ett bud från Liverpool på 110 miljoner pund för den 25-årige Isak avvisades tidigare i augusti.

Varken Liverpool eller Newcastle svarade omedelbart på en begäran om kommentar utanför ordinarie kontorstid tidigt på måndagsmorgonen.

Rekommenderad

Isak gjorde 23 ligamål förra säsongen och ledde Newcastle tillbaka till Champions League med en femteplats. Han gjorde även mål i Ligacupfinalen mot Liverpool, vilket gav klubben deras första inhemska trofé på 70 år.

Han deltog inte i Newcastles försäsongsturné och tvingades träna separat i en spänd konflikt med klubben, som tränaren Eddie Howe dystert beskrev som en ”lose-lose”-situation.

Isak å sin sida anklagade Newcastle för att bryta löften och vilseleda supportrarna i ett uttalande där han bekräftade att han ville lämna nordostklubben, och betonade att förändringen låg i ”allas bästa intresse.”

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us