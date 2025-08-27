En opinionsundersökning i augusti, genomförd av Novus på uppdrag av TV4, visade att om det vore val idag skulle Socialdemokraterna förbli största parti med 34,1 procent, en nedgång med 1,2 procentenheter jämfört med junimätningen. Moderaterna, som leder regeringen, tappade 0,7 procentenheter och landade på 17,6 procent.

I kontrast behöll Sverigedemokraterna sin position som näst största parti med 21 procent, en ökning med 0,8 procentenheter.

Läs också: Efter “Hail to Hitler” – Moderaterna stoppar en AI-tjänst.

– Regeringen förlorar väljarnas förtroende och stöd eftersom den får skulden för alla problem i samhället: kriget i Ukraina, Trump, skjutningarna i Sverige och så vidare, säger Torbjörn Sjöström, vd för Novus.

Ökat tryck på småpartierna

Mätningen visade också att trycket på de mindre partierna ökar: