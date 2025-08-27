POLITIK
2 min läsning
Opinion: SD behåller andraplatsen – S och M tappar stöd
En ny opinionsundersökning visar att Socialdemokraterna och Konservativa partierna har förlorat en del väljarstöd, medan Sverigedemokraterna (SD) behåller sin position som näst största parti.
Opinion: SD behåller andraplatsen – S och M tappar stöd
Sverigedemokraterna partiledare Jimmie Åkesson, Region Gotland/Tommy Söderlund / TRTSVENSKA
27 augusti 2025

En opinionsundersökning i augusti, genomförd av Novus på uppdrag av TV4, visade att om det vore val idag skulle Socialdemokraterna förbli största parti med 34,1 procent, en nedgång med 1,2 procentenheter jämfört med junimätningen. Moderaterna, som leder regeringen, tappade 0,7 procentenheter och landade på 17,6 procent.

I kontrast behöll Sverigedemokraterna sin position som näst största parti med 21 procent, en ökning med 0,8 procentenheter.

Läs också: Efter “Hail to Hitler” – Moderaterna stoppar en AI-tjänst.

Regeringen förlorar väljarnas förtroende och stöd eftersom den får skulden för alla problem i samhället: kriget i Ukraina, Trump, skjutningarna i Sverige och så vidare, säger Torbjörn Sjöström, vd för Novus.

Ökat tryck på småpartierna

Mätningen visade också att trycket på de mindre partierna ökar:

  • Vänsterpartiet steg med 1,2 procentenheter till 8,6 procent.

  • Miljöpartiet föll till 4,9 procent.

  • Kristdemokraterna ligger fortsatt under riksdagsspärren på 3,9 procent.

Rekommenderad

Liberalerna ökade med 0,9 procentenheter till 3,0 procent efter sitt ledarskifte, men tappade samtidigt väljare till Moderaterna. Centerpartiet sjönk med 0,4 procentenheter till 5,0 procent.

Problemet för småpartierna är att de inte lyckats visa sin självständighet, utan ofta uppfattas som stödpartier till de större partierna, förklarar Sjöström.

Skillnaden mellan oppositionen och Tidöpartierna

Tidöblocket (M, KD, L, SD) fick 45,5 procent (upp 1,1 procentenheter sedan förra mätningen), medan oppositionsblocket (S, V, MP, C) landade på 52,6 procent (ned 1,0 procentenheter).

Internationellt och nationellt läge försvagar regeringen

Det är 382 dagar kvar till valdagen, medan förhandsröstningen öppnar om 364 dagar.

Sjöström förklarade att den nuvarande regeringen får bära huvudansvaret för det sjunkande förtroendet på grund av internationella och inhemska faktorer:

Kriget i Ukraina, Trumps återkomst och ökningen av skjutningar i Sverige är alla faktorer som försvagar förtroendet för regeringen, sade han.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us