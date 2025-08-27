En opinionsundersökning i augusti, genomförd av Novus på uppdrag av TV4, visade att om det vore val idag skulle Socialdemokraterna förbli största parti med 34,1 procent, en nedgång med 1,2 procentenheter jämfört med junimätningen. Moderaterna, som leder regeringen, tappade 0,7 procentenheter och landade på 17,6 procent.
I kontrast behöll Sverigedemokraterna sin position som näst största parti med 21 procent, en ökning med 0,8 procentenheter.
– Regeringen förlorar väljarnas förtroende och stöd eftersom den får skulden för alla problem i samhället: kriget i Ukraina, Trump, skjutningarna i Sverige och så vidare, säger Torbjörn Sjöström, vd för Novus.
Ökat tryck på småpartierna
Mätningen visade också att trycket på de mindre partierna ökar:
Vänsterpartiet steg med 1,2 procentenheter till 8,6 procent.
Miljöpartiet föll till 4,9 procent.
Kristdemokraterna ligger fortsatt under riksdagsspärren på 3,9 procent.
Liberalerna ökade med 0,9 procentenheter till 3,0 procent efter sitt ledarskifte, men tappade samtidigt väljare till Moderaterna. Centerpartiet sjönk med 0,4 procentenheter till 5,0 procent.
– Problemet för småpartierna är att de inte lyckats visa sin självständighet, utan ofta uppfattas som stödpartier till de större partierna, förklarar Sjöström.
Skillnaden mellan oppositionen och Tidöpartierna
Tidöblocket (M, KD, L, SD) fick 45,5 procent (upp 1,1 procentenheter sedan förra mätningen), medan oppositionsblocket (S, V, MP, C) landade på 52,6 procent (ned 1,0 procentenheter).
Internationellt och nationellt läge försvagar regeringen
Det är 382 dagar kvar till valdagen, medan förhandsröstningen öppnar om 364 dagar.
Sjöström förklarade att den nuvarande regeringen får bära huvudansvaret för det sjunkande förtroendet på grund av internationella och inhemska faktorer:
– Kriget i Ukraina, Trumps återkomst och ökningen av skjutningar i Sverige är alla faktorer som försvagar förtroendet för regeringen, sade han.