Den australiska regeringen avbokade på måndagen visumet för en högerextrem israelisk politiker inför en planerad föreläsningsturné, ett beslut som arrangörerna kallade för "ondsint antisemitisk".
Simcha Rothman, vars parti ingår i Israels premiärminister Benjamin Netanyahus regeringskoalition, skulle ha talat vid evenemang organiserade av Australian Jewish Association.
Men Australiens inrikesminister Tony Burke förklarade att landet inte accepterar personer som kommer för att "sprida splittring".
"Om du kommer till Australien för att sprida ett budskap om hat och splittring, vill vi inte ha dig här," sade han. "Australien ska vara ett land där alla kan känna sig trygga."
Som en automatisk följd av visumavbokningen får Rothman inte resa till Australien under de kommande tre åren.
Australian Jewish Associations verkställande direktör Robert Gregory sade att syftet med Rothmans besök var att "visa solidaritet med Australiens judiska gemenskap, som står inför en våg av antisemitism".
"Besöket hade inget att göra med de aktuella händelserna i Mellanöstern," skrev han på sociala medier.
Gregory beskrev avbokningen av Rothmans visum som "ett ondsint antisemitiskt drag" och anklagade den australiska regeringen för att vara "besatt" av att rikta in sig på den judiska gemenskapen och Israel.