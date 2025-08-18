Den australiska regeringen avbokade på måndagen visumet för en högerextrem israelisk politiker inför en planerad föreläsningsturné, ett beslut som arrangörerna kallade för "ondsint antisemitisk".

Simcha Rothman, vars parti ingår i Israels premiärminister Benjamin Netanyahus regeringskoalition, skulle ha talat vid evenemang organiserade av Australian Jewish Association.

Men Australiens inrikesminister Tony Burke förklarade att landet inte accepterar personer som kommer för att "sprida splittring".

"Om du kommer till Australien för att sprida ett budskap om hat och splittring, vill vi inte ha dig här," sade han. "Australien ska vara ett land där alla kan känna sig trygga."