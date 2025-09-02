Räddningsarbetare sökte desperat på tisdagen efter överlevande i ruinerna av hem som jämnats med marken av en jordbävning som drabbade östra Afghanistan och dödade över 900 människor.

Jordbävningen, med en magnitud på 6,0, följdes av minst fem efterskalv och slog till i avlägsna områden i bergiga provinser nära gränsen till Pakistan runt midnatt natten till söndag.

Chefen för Kunarprovinsens katastrofhanteringsmyndighet, Ehsanullah Ehsan, uppgav att "räddningsinsatserna fortsatte hela natten". Han berättade att det fortfarande fanns "skadade personer kvar i avlägsna byar" som behövde evakueras till sjukhus.

Bybor deltog i räddningsarbetet och använde sina bara händer för att rensa bort bråte från enkla hus av lera och sten som byggts i branta dalar.

Obaidullah Stoman, 26, som reste till byn Wadir för att leta efter en vän, blev överväldigad av förstörelsen. "Jag letar här, men jag har inte sett honom. Det var mycket svårt för mig att se förhållandena här," sade han. "Det finns bara ruiner kvar."

De döda, inklusive barn, sveptes in i vita svepningar av bybor som bad över kropparna innan de begravdes.

Nödhjälp

Några av de hårdast drabbade byarna är fortfarande otillgängliga på grund av blockerade vägar, enligt FN:s migrationsorgan. Jordbävningens epicentrum låg cirka 27 kilometer från Jalalabad, enligt USGS, som rapporterade att skalvet inträffade på ett grunt djup av åtta kilometer under jordytan.

Efter decennier av konflikt är Afghanistan ett av världens fattigaste länder och står inför en utdragen humanitär kris, förvärrad av miljontals afghaner som tvingats återvända från grannländerna Pakistan och Iran de senaste åren.