Räddningsarbetare sökte desperat på tisdagen efter överlevande i ruinerna av hem som jämnats med marken av en jordbävning som drabbade östra Afghanistan och dödade över 900 människor.
Jordbävningen, med en magnitud på 6,0, följdes av minst fem efterskalv och slog till i avlägsna områden i bergiga provinser nära gränsen till Pakistan runt midnatt natten till söndag.
Chefen för Kunarprovinsens katastrofhanteringsmyndighet, Ehsanullah Ehsan, uppgav att "räddningsinsatserna fortsatte hela natten". Han berättade att det fortfarande fanns "skadade personer kvar i avlägsna byar" som behövde evakueras till sjukhus.
Bybor deltog i räddningsarbetet och använde sina bara händer för att rensa bort bråte från enkla hus av lera och sten som byggts i branta dalar.
Obaidullah Stoman, 26, som reste till byn Wadir för att leta efter en vän, blev överväldigad av förstörelsen. "Jag letar här, men jag har inte sett honom. Det var mycket svårt för mig att se förhållandena här," sade han. "Det finns bara ruiner kvar."
De döda, inklusive barn, sveptes in i vita svepningar av bybor som bad över kropparna innan de begravdes.
Nödhjälp
Några av de hårdast drabbade byarna är fortfarande otillgängliga på grund av blockerade vägar, enligt FN:s migrationsorgan. Jordbävningens epicentrum låg cirka 27 kilometer från Jalalabad, enligt USGS, som rapporterade att skalvet inträffade på ett grunt djup av åtta kilometer under jordytan.
Efter decennier av konflikt är Afghanistan ett av världens fattigaste länder och står inför en utdragen humanitär kris, förvärrad av miljontals afghaner som tvingats återvända från grannländerna Pakistan och Iran de senaste åren.
Sedan USA drog sig tillbaka 2021 har utländskt bistånd till landet minskat drastiskt, vilket har underminerat landets redan begränsade förmåga att hantera katastrofer. USA var den största biståndsgivaren fram till början av 2025, då nästan allt stöd drogs tillbaka efter att Donald Trump tillträdde som president.
I juni meddelade FN att de drastiskt minskar sina globala humanitära biståndsplaner på grund av "de största nedskärningarna någonsin". På måndagen sade FN:s generalsekreterare António Guterres i ett uttalande att organisationen samarbetar med myndigheterna för att "snabbt bedöma behoven, tillhandahålla nödhjälp och stå redo att mobilisera ytterligare stöd", och meddelade ett initialt bidrag på 5 miljoner dollar.
Rädsla och spänning
Interimregeringen rapporterade på måndagen att minst 900 personer dött och 3 000 skadats i de jordbävningsdrabbade provinserna Kunar, Nangarhar och Laghman. Relativt grunda jordbävningar kan orsaka större skador, särskilt eftersom majoriteten av afghanerna bor i låga hus av lertegel som är sårbara för kollaps.
Många som bor i de drabbade byarna är bland de över fyra miljoner afghaner som återvänt till landet från Iran och Pakistan de senaste åren. "Det är mycket rädsla och spänning... Barn och kvinnor skrek. Vi har aldrig upplevt något liknande i våra liv," sade Ijaz Ulhaq Yaad, medlem av jordbruksdepartementet i Nurgal, på måndagen.
Afghanistan drabbas ofta av jordbävningar, särskilt i Hindu Kush-bergskedjan, nära skärningspunkten mellan de eurasiska och indiska tektoniska plattorna. I oktober 2023 drabbades västra Heratprovinsen av en jordbävning med en magnitud på 6,3, som dödade över 1 500 människor och förstörde eller skadade mer än 63 000 hem.
En jordbävning med en magnitud på 5,9 drabbade den östra provinsen Paktika i juni 2022, vilket resulterade i över 1 000 dödsfall och tiotusentals hemlösa.