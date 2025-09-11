Den norsk-svenska relationen fick på tisdagen en ny symbolisk och praktisk förstärkning när Kronprins Haakon av Norge och Kronprinsessan Victoria av Sverige gemensamt invigde en ny gränspolisstation. Den gemensamma polisstationen ska stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet och förbättra tryggheten i regionen.

Stationen, som är placerad nära gränsen mellan de två länderna, kommer att användas av både norsk och svensk polis. Fokus ligger på att bekämpa smuggling, organiserad kriminalitet och illegala transporter, men också på att underlätta för de människor som bor och arbetar i gränsområdet.

– Samarbete är vår starkaste resurs när vi möter de utmaningar som kriminaliteten för med sig, sade Kronprins Haakon i sitt tal vid invigningen.

Kronprinsessan Victoria betonade i sitt anförande vikten av tillit och gemenskap: