VÄRLDEN
2 min läsning
Kronprins Haakon och Kronprinsessan Victoria invigde ny norsk-svensk polisstation
Gränspolisstationen symboliserar ökat samarbete mot gränsöverskridande brottslighet.
Kronprins Haakon och Kronprinsessan Victoria invigde ny norsk-svensk polisstation
Gränsen mellan Norge och Sverige, vid Magnor, Norge 10 september 2025 / TRTSVENSKA
för en dag sedan

Den norsk-svenska relationen fick på tisdagen en ny symbolisk och praktisk förstärkning när Kronprins Haakon av Norge och Kronprinsessan Victoria av Sverige gemensamt invigde en ny gränspolisstation. Den gemensamma polisstationen ska stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet och förbättra tryggheten i regionen.

Stationen, som är placerad nära gränsen mellan de två länderna, kommer att användas av både norsk och svensk polis. Fokus ligger på att bekämpa smuggling, organiserad kriminalitet och illegala transporter, men också på att underlätta för de människor som bor och arbetar i gränsområdet.

Samarbete är vår starkaste resurs när vi möter de utmaningar som kriminaliteten för med sig, sade Kronprins Haakon i sitt tal vid invigningen.

Kronprinsessan Victoria betonade i sitt anförande vikten av tillit och gemenskap:

Rekommenderad

Norge och Sverige delar inte bara en lång gräns utan också en lång historia av vänskap. Denna polisstation är ett tydligt bevis på vår gemensamma vilja att skydda människor och stärka rättsstaten, sade hon.

Polisledningar från båda länderna deltog också i ceremonin och framhöll att stationen ska fungera som ett nav för gemensamma insatser, informationsutbyte och snabbare reaktionsförmåga vid akuta händelser.

Den nya polisstationen är en del av ett större samarbetsprogram mellan Norge och Sverige som även omfattar gränsöverskridande övningar, gemensam utbildning och digitala lösningar för brottsbekämpning.

Med invigningen markerar både Norge och Sverige att de vill möta en allt mer komplex kriminalitet med ökad samverkan – och att trygghet över gränserna kräver samarbete utan gränser.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us