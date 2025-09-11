Den norsk-svenska relationen fick på tisdagen en ny symbolisk och praktisk förstärkning när Kronprins Haakon av Norge och Kronprinsessan Victoria av Sverige gemensamt invigde en ny gränspolisstation. Den gemensamma polisstationen ska stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet och förbättra tryggheten i regionen.
Stationen, som är placerad nära gränsen mellan de två länderna, kommer att användas av både norsk och svensk polis. Fokus ligger på att bekämpa smuggling, organiserad kriminalitet och illegala transporter, men också på att underlätta för de människor som bor och arbetar i gränsområdet.
– Samarbete är vår starkaste resurs när vi möter de utmaningar som kriminaliteten för med sig, sade Kronprins Haakon i sitt tal vid invigningen.
Kronprinsessan Victoria betonade i sitt anförande vikten av tillit och gemenskap:
– Norge och Sverige delar inte bara en lång gräns utan också en lång historia av vänskap. Denna polisstation är ett tydligt bevis på vår gemensamma vilja att skydda människor och stärka rättsstaten, sade hon.
Polisledningar från båda länderna deltog också i ceremonin och framhöll att stationen ska fungera som ett nav för gemensamma insatser, informationsutbyte och snabbare reaktionsförmåga vid akuta händelser.
Den nya polisstationen är en del av ett större samarbetsprogram mellan Norge och Sverige som även omfattar gränsöverskridande övningar, gemensam utbildning och digitala lösningar för brottsbekämpning.
Med invigningen markerar både Norge och Sverige att de vill möta en allt mer komplex kriminalitet med ökad samverkan – och att trygghet över gränserna kräver samarbete utan gränser.