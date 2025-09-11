Klarna sålde 34,3 miljoner aktier, vilket motsvarar ungefär 9 % av bolagets totalt utestående aktier efter IPO.
IPO-priset sattes till $40, men den starka efterfrågan gjorde att marknaden prisade in aktien högre redan från öppningen.
Vid stängning låg aktien på cirka $45,82, vilket fortfarande är cirka 14-15 % högre än IPO-kursen.
Värdering och vad det betyder
Börsintroduktionen värderar Klarna till ungefär $19,7 miljarder, enligt Reuters.
Affären signalerar förtroende från marknaden för Klarnas affärsmodell “buy now, pay later”, trots tidigare kritik och utmaningar kopplade till kreditrisker, reglering och lönsamhet.
IPO:n genererade cirka $1,37 miljarder i kapital från de sålda aktierna.
Kontext och efterspel
Klarna gjorde denna notering under ett år präglat av volatilitet på börserna, där många teknik-IPOs försenats eller omprövats.
VD Sebastian Siemiatkowski och ledningen har betonat att IPO:n inte bara är ett finansiellt steg utan också ett uttryck för Klarnas ambition att växa kraftigt i USA och globalt.