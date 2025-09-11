Klarna sålde 34,3 miljoner aktier, vilket motsvarar ungefär 9 % av bolagets totalt utestående aktier efter IPO.

IPO-priset sattes till $40, men den starka efterfrågan gjorde att marknaden prisade in aktien högre redan från öppningen.

Vid stängning låg aktien på cirka $45,82, vilket fortfarande är cirka 14-15 % högre än IPO-kursen.

Värdering och vad det betyder

Börsintroduktionen värderar Klarna till ungefär $19,7 miljarder, enligt Reuters.