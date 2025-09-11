VÄRLDEN
Klarna öppnar på $52 i NYSE-debut – 30% över IPO-priset
Den svenska fintech-jätten Klarna gjorde en stark börsdebut på New York Stock Exchange den 10 september 2025. Aktien öppnade till 52 dollar per styck, hela 30 procent över IPO-priset på 40 dollar.
Svenska fintech-företaget Klarna börsnoteras på NYSE i New York / Reuters
Klarna sålde 34,3 miljoner aktier, vilket motsvarar ungefär 9 % av bolagets totalt utestående aktier efter IPO.

IPO-priset sattes till $40, men den starka efterfrågan gjorde att marknaden prisade in aktien högre redan från öppningen.

Vid stängning låg aktien på cirka $45,82, vilket fortfarande är cirka 14-15 % högre än IPO-kursen.

Värdering och vad det betyder

Börsintroduktionen värderar Klarna till ungefär $19,7 miljarder, enligt Reuters.

Affären signalerar förtroende från marknaden för Klarnas affärsmodell “buy now, pay later”, trots tidigare kritik och utmaningar kopplade till kreditrisker, reglering och lönsamhet.

IPO:n genererade cirka $1,37 miljarder i kapital från de sålda aktierna.

Kontext och efterspel

Klarna gjorde denna notering under ett år präglat av volatilitet på börserna, där många teknik-IPOs försenats eller omprövats.

VD Sebastian Siemiatkowski och ledningen har betonat att IPO:n inte bara är ett finansiellt steg utan också ett uttryck för Klarnas ambition att växa kraftigt i USA och globalt.

