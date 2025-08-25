Två personer skjutna till döds i bil
Två personer hittades under natten till måndagen ihjälskjutna i en bil på en parkering i Kallhäll norr om Stockholm. På måndagsmorgonen meddelade polisen att en person har gripits, misstänkt för inblandning i händelsen.
En person död efter explosion
Enligt uppgifter till både Aftonbladet och Expressen ska det röra sig om en person som var i färd med att utföra ett sprängdåd som gick snett. Istället dog personen.
Person skjuten i södra Stockholm
En man har hittats skjuten utomhus i Sätra i södra Stockholm. En pojke under 15 år har omhändertagits, misstänkt för skjutningen. Vittnen började genomföra livräddande åtgärder på den skottskadade mannen, som sedan fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Enligt polisen ska han inte vara livshotande skadad.
Kvinna påkörd av man i 80-årsåldern i Gamla stan
En kvinna i 40-årsåldern har avlidit efter att ha blivit påkörd vid Slottsbacken i Gamla stan i Stockholm på lördagen, uppger polisen. Ytterligare en person fick föras till sjukhus med allvarliga skador. Föraren greps och har anhållits, misstänkt för vållande till annans död.