11 augusti 2025
I ett kort inlägg på X den 9 augusti kallade Uefa den tidigare landslagsspelaren ”en talang som gav hopp till otaliga barn, även under de mörkaste tiderna.”
Salah svarade på inlägget: ”Kan ni berätta hur han dog, var och varför?”
Det palestinska fotbollsförbundet uppgav att Al-Obeid, 41, dödades av en israelisk attack som riktades mot civila som väntade på humanitärt bistånd i södra Gaza.
Al-Obeid, som föddes i Gaza och var far till fem barn, ses som en av de största stjärnorna i palestinsk fotbollshistoria. Han spelade 24 officiella landskamper och gjorde två mål.
Enligt palestinska tjänstemän har Israel dödat över 800 palestinska idrottare sedan den 7 oktober 2023.