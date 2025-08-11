KRIGET I GAZA
Mohamed Salah kritiserar UEFA:s hyllning till "palestinska Pele"
Liverpool anfallare Mohamed Salah har kritiserat Uefas hyllning till den avlidne Suleiman Al-Obeid, känd som ”Palestinska Pelé”, efter att ha misslyckats med att nämna att han dödades av Israel medan han väntade på humanitärt bistånd i Gazaremsan.
Palestinas Pele / TRTSVENSKA
11 augusti 2025

I ett kort inlägg på X den 9 augusti kallade Uefa den tidigare landslagsspelaren ”en talang som gav hopp till otaliga barn, även under de mörkaste tiderna.”

Salah svarade på inlägget: ”Kan ni berätta hur han dog, var och varför?”

Det palestinska fotbollsförbundet uppgav att Al-Obeid, 41, dödades av en israelisk attack som riktades mot civila som väntade på humanitärt bistånd i södra Gaza.

Al-Obeid, som föddes i Gaza och var far till fem barn, ses som en av de största stjärnorna i palestinsk fotbollshistoria. Han spelade 24 officiella landskamper och gjorde två mål.

Enligt palestinska tjänstemän har Israel dödat över 800 palestinska idrottare sedan den 7 oktober 2023.

