I ett kort inlägg på X den 9 augusti kallade Uefa den tidigare landslagsspelaren ”en talang som gav hopp till otaliga barn, även under de mörkaste tiderna.”

Salah svarade på inlägget: ”Kan ni berätta hur han dog, var och varför?”

Det palestinska fotbollsförbundet uppgav att Al-Obeid, 41, dödades av en israelisk attack som riktades mot civila som väntade på humanitärt bistånd i södra Gaza.