Minskningsperioden sträcker sig från 1 april 2026 till 1 januari 2028, enligt vad SVT Nyheter rapporterat. Initiativet ingår i en budgetpaket värd omkring 80 miljarder kronor, där syftet är att stärka hushållens köpkraft och stimulera konsumtionen
Socialdemokraterna har också meddelat att de i sin skuggbudget föreslår en liknande momssänkning, dock för en kortare period. Det markerar en tydlig omsvängning från tidigare skeptisk hållning inom partiet.
Ekonomisk effekt och kontroll
Analytiker uppskattar att momssänkningen kommer att kosta statskassan minst 16 miljarder kronor under 2026 och 21 miljarder kronor under 2027 . Regeringens mål är att minskningen ska ge genomslag i de konsumentpriser som hushållen faktiskt betalar. Därför överväger man att ge Konkurrensverket i uppdrag att övervaka prisutvecklingen och säkerställa att besparingar verkligen går vidare till konsumenterna.
Politiska reaktioner och EU-regler
Från Oppositionen har frågor rests kring politiska fördelningar – vissa menar att Sverigedemokraterna försöker ta äran för reformen . Dessutom diskuteras i media om det är tillåtet enligt EU-regelverk att sänka momsen för livsmedel. Skattejuristen Jan Kleerup klargör att EU:s nya skattesatsdirektiv, (EU) 2022/542, faktiskt ger större handlingsutrymme – inklusive möjlighet för lägre dålig livsmedelsmoms eller helt momsfria basvaror. Så länge dessa åtgärder följer EU:s regelverk går de att genomföra.
Historiskt och socioekonomiskt perspektiv
Historiskt sett har Sverige sedan 1991 haft en reducerad mervärdesskatt på mat – sänkt från 25 % till 12 % – med argument om social rättvisa och stöd till utsatta grupper som pensionärer och barnfamiljer . Idag används sänkt moms för att gynna låginkomsttagare och främja konsumtion av nödvändiga dagligvaror.
En forskningsrapport från Chalmers, SLU och Karolinska Institutet visar att en “momsöversyn” som kombinerar morötter för hälsosam mat och straffskatt på ohälsosamma produkter kan ge stora positiva effekter för både folkhälsa och miljö – utan att påverka hushållens privatekonomi negativt.