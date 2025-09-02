Minskningsperioden sträcker sig från 1 april 2026 till 1 januari 2028, enligt vad SVT Nyheter rapporterat. Initiativet ingår i en budgetpaket värd omkring 80 miljarder kronor, där syftet är att stärka hushållens köpkraft och stimulera konsumtionen

Socialdemokraterna har också meddelat att de i sin skuggbudget föreslår en liknande momssänkning, dock för en kortare period. Det markerar en tydlig omsvängning från tidigare skeptisk hållning inom partiet.

Ekonomisk effekt och kontroll

Analytiker uppskattar att momssänkningen kommer att kosta statskassan minst 16 miljarder kronor under 2026 och 21 miljarder kronor under 2027 . Regeringens mål är att minskningen ska ge genomslag i de konsumentpriser som hushållen faktiskt betalar. Därför överväger man att ge Konkurrensverket i uppdrag att övervaka prisutvecklingen och säkerställa att besparingar verkligen går vidare till konsumenterna.

Politiska reaktioner och EU-regler