Sveriges försvarsmakt fokuserar på radar system som ska upptäcka hot tidigt
Försvaret rustar för framtiden med en omfattande satsning på ett nytt radarnätverk som ska tredubbla Sveriges förmåga att upptäcka hot – till sjöss, i luften och i rymden.
11 augusti 2025

Systemet ersätter de föråldrade radarsystemen från 1980-talet och består av fem lager av sensorer, med olika räckvidd och kapaciteter. På kort sikt används redan kustbaserade radarstationer för att upptäcka fartyg och drönare. På längre avstånd – uppåt 500, 1 000 och i vissa fall 2 000 kilometer – ska avståndet kunna avrunda bottenrader som bland annat ballistiska missiler, kryssningsrobotar, hypersoniska vapen, satelliter och rymdlägesbild, förklarar Fredrik Pålsson, chef för informations- och underrättelsesystem på FMV till SVT

Utvecklingen har skett i hög takt – ett år efter att beslut fattades om att påskynda anskaffningen är fyra kontrakt redan på plats. Pålsson bedömer att detta innebär en tidsbesparing på minst tre till fyra år jämfört med en traditionell upphandlingsprocess.  

Kostnaden för denna mångmiljardsatsning är inte offentligt kommunicerad, men enligt SVT handlar det om summor på minst 10 miljarder kronor. Pålsson poängterar att totalkostnaden vanligtvis undanhålls för att försvåra insyn i hur många system som köps in. 

