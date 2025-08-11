Systemet ersätter de föråldrade radarsystemen från 1980-talet och består av fem lager av sensorer, med olika räckvidd och kapaciteter. På kort sikt används redan kustbaserade radarstationer för att upptäcka fartyg och drönare. På längre avstånd – uppåt 500, 1 000 och i vissa fall 2 000 kilometer – ska avståndet kunna avrunda bottenrader som bland annat ballistiska missiler, kryssningsrobotar, hypersoniska vapen, satelliter och rymdlägesbild, förklarar Fredrik Pålsson, chef för informations- och underrättelsesystem på FMV till SVT.

Utvecklingen har skett i hög takt – ett år efter att beslut fattades om att påskynda anskaffningen är fyra kontrakt redan på plats. Pålsson bedömer att detta innebär en tidsbesparing på minst tre till fyra år jämfört med en traditionell upphandlingsprocess.