20 augusti 2025

Det norska telekommunikationsföretaget Telenor ska enligt uppgifter ha delat känslig personlig data med militärjuntan i Myanmar, rapporterar den norska kanalen NRK med hänvisning till relevanta dokument.

Telenor delade känslig personlig data med militärjuntan i Myanmar under en längre tid efter kuppen 2021, samtidigt som företaget stängde ner webbplatser och blockerade telefoner.

Cirka 1 300 mobilkunder fick sin trafikdata överlämnad eller sina telefoner blockerade på begäran av bedragare, medan nästan 500 kunder riskerade att gripas om Telenor delade den känsliga informationen.

Dokumenten avslöjar att juntan planerade att använda Telenors data för att gripa individer och utdöma fängelsestraff på mellan tre och sju år.

Telenor bekräftar vad som hänt, medan Telenor Myanmars VD under och efter kuppen säger att de inte hade något val.

"Konsekvensen av att vägra order från militären var att utsätta våra anställda för livsfara," säger Jon Omund Revhaug till NRK.

Ett av fallen där Telenor släppte personlig data involverade Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi, avsatt de facto-ledare och statsrådgivare.

Klassificerade Telenor-dokument visar att militärjuntan riktade in sig på kändisar och unga demokratiförespråkare som stödde Suu Kyi.

De visar också hur Telenor delade känslig trafikdata med namn, adresser, samtalsloggar, SMS-information och senaste kända positioner.

Militärjuntan i Myanmar tog makten i en kupp 2021 från Aung San Suu Kyis regering.

Militären arresterade ledare och tjänstemän från det styrande partiet Nationella förbundet för demokrati, inklusive Suu Kyi, som senare dömdes till 33 års fängelse.

