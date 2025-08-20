Det norska telekommunikationsföretaget Telenor ska enligt uppgifter ha delat känslig personlig data med militärjuntan i Myanmar, rapporterar den norska kanalen NRK med hänvisning till relevanta dokument.

Telenor delade känslig personlig data med militärjuntan i Myanmar under en längre tid efter kuppen 2021, samtidigt som företaget stängde ner webbplatser och blockerade telefoner.

Cirka 1 300 mobilkunder fick sin trafikdata överlämnad eller sina telefoner blockerade på begäran av bedragare, medan nästan 500 kunder riskerade att gripas om Telenor delade den känsliga informationen.

Dokumenten avslöjar att juntan planerade att använda Telenors data för att gripa individer och utdöma fängelsestraff på mellan tre och sju år.

Telenor bekräftar vad som hänt, medan Telenor Myanmars VD under och efter kuppen säger att de inte hade något val.

"Konsekvensen av att vägra order från militären var att utsätta våra anställda för livsfara," säger Jon Omund Revhaug till NRK.