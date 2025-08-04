Libanons president Joseph Aoun lovade på måndagen att skipa rättvisa när han uppmärksammade femårsdagen av explosionen i Beiruts hamn.

I ett uttalande som delades av det libanesiska presidentämbetet på X beskrev Aoun explosionen den 4 augusti 2020 – en av världens kraftigaste icke-nukleära explosioner – som ”ett stort brott som skakade nationens och världens samvete, krävde livet av över 200 martyrer, skadade tusentals oskyldiga människor och förstörde hela stadsdelar i vår älskade huvudstad.”

”Den libanesiska staten, med alla sina institutioner, är fast besluten att avslöja hela sanningen oavsett hinder eller de inblandades rang,” sade Aoun.

”Rättvisan kommer inte att dö, och ansvarsskyldighet är oundviklig.”

Den libanesiske presidenten betonade att det är en nationell prioritet att ställa de ansvariga för katastrofen till svars.

”Vi kommer att fortsätta att pressa alla behöriga myndigheter för att säkerställa transparenta och rättvisa utredningar som ställer förövarna inför rätta.”