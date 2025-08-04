VÄRLDEN
Fem år efter explosionen i Beirut lovar Libanons president 'rättvisa utan undantag'
Joseph Aoun lovar ansvarsskyldighet när USA kräver en oberoende rättskipning fem år efter explosionen i hamnen 2020.
Explosionen i Beiruts hamn 2020 dödade över 220, skadade 7 000 och ödelade staden. / AFP
4 augusti 2025

Libanons president Joseph Aoun lovade på måndagen att skipa rättvisa när han uppmärksammade femårsdagen av explosionen i Beiruts hamn.

I ett uttalande som delades av det libanesiska presidentämbetet på X beskrev Aoun explosionen den 4 augusti 2020 – en av världens kraftigaste icke-nukleära explosioner – som ”ett stort brott som skakade nationens och världens samvete, krävde livet av över 200 martyrer, skadade tusentals oskyldiga människor och förstörde hela stadsdelar i vår älskade huvudstad.”

”Den libanesiska staten, med alla sina institutioner, är fast besluten att avslöja hela sanningen oavsett hinder eller de inblandades rang,” sade Aoun.

”Rättvisan kommer inte att dö, och ansvarsskyldighet är oundviklig.”

Den libanesiske presidenten betonade att det är en nationell prioritet att ställa de ansvariga för katastrofen till svars.

”Vi kommer att fortsätta att pressa alla behöriga myndigheter för att säkerställa transparenta och rättvisa utredningar som ställer förövarna inför rätta.”

Oberoende utredning

USA:s ambassad i Beirut kommenterade också årsdagen och uttryckte sitt stöd för det libanesiska folkets krav på ansvarsskyldighet.

Ambassaden betonade att Libanon ”förtjänar ett oberoende och opartiskt rättssystem som levererar rättvisa för offren, inte skydd för eliten,” och bekräftade Washingtons engagemang för ”ett suveränt, stabilt och välmående Libanon format av dess folk – inte av yttre krafter.”

Explosionen dödade över 220 personer, skadade fler än 7 000 och orsakade enorm förödelse i Beirut, som fortfarande kämpar med en allvarlig ekonomisk kris.

Enligt officiella uppskattningar inträffade explosionen i lager 12, där cirka 2 750 ton högexplosivt ammoniumnitrat förvarades. Detta hade beslagtagits från ett fartyg och lagrats där sedan 2014.

