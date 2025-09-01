Det 25:e toppmötet för Shanghai Cooperation Organisation (SCO) inleddes på måndagen i norra Kina, där president Xi Jinping höll öppningstalet.

Kina kommer att samarbeta med alla parter inom Shanghai Cooperation Organisation för att ta det regionala säkerhetsforumet till en ny nivå, sade Kinas president Xi Jinping och presenterade sin ambition om en ny global säkerhetsordning.

Shanghai Cooperation Organisation har satt en modell för en ny typ av internationella relationer, sade Xi i sitt öppningstal inför mer än 20 världsledare vid det två dagar långa toppmötet som hålls i norra Kinas Tianjin. Han tillade att forumet tydligt motsätter sig extern inblandning.

Den kinesiske presidenten kritiserade "mobbningsbeteende" i världens ordning och uppmanade ledarna att "hålla fast vid rättvisa och rättfärdighet och motsätta sig kalla kriget-mentalitet, blockkonfrontation och mobbningsbeteende".

”SCO bör utnyttja styrkan i våra enorma marknader,” sade han och betonade vikten av 'rättvisa' och 'rättfärdighet' samt ekonomiskt samarbete i ljuset av amerikanska tullar.