SCO-toppmötet inleds i Tianjin; Kinas Xi håller invigningstal
Vid slutet av toppmötet förväntas ledarna underteckna Tianjin-deklarationen och godkänna en 10-årig strategi tillsammans med resultatdokument.
Kinas president Xi: SCO bör ”utnyttja styrkan i våra megastora marknader”. / Reuters
1 september 2025

Det 25:e toppmötet för Shanghai Cooperation Organisation (SCO) inleddes på måndagen i norra Kina, där president Xi Jinping höll öppningstalet.

Kina kommer att samarbeta med alla parter inom Shanghai Cooperation Organisation för att ta det regionala säkerhetsforumet till en ny nivå, sade Kinas president Xi Jinping och presenterade sin ambition om en ny global säkerhetsordning.

Shanghai Cooperation Organisation har satt en modell för en ny typ av internationella relationer, sade Xi i sitt öppningstal inför mer än 20 världsledare vid det två dagar långa toppmötet som hålls i norra Kinas Tianjin. Han tillade att forumet tydligt motsätter sig extern inblandning.

Den kinesiske presidenten kritiserade "mobbningsbeteende" i världens ordning och uppmanade ledarna att "hålla fast vid rättvisa och rättfärdighet och motsätta sig kalla kriget-mentalitet, blockkonfrontation och mobbningsbeteende".

”SCO bör utnyttja styrkan i våra enorma marknader,” sade han och betonade vikten av 'rättvisa' och 'rättfärdighet' samt ekonomiskt samarbete i ljuset av amerikanska tullar.

Han lovade också 2 miljarder yuan (280,4 miljoner dollar) i bidrag till SCO:s medlemsländer under året.

Han meddelade att Kina dessutom kommer att tillhandahålla ytterligare 10 miljarder yuan (1,4 miljarder dollar) i lån till medlemsbankerna i SCO:s Interbank Consortium under de kommande tre åren.

Innan de höll sina nationella uttalanden stod ledarna för den 10-medlemsstarka blocket, inklusive Rysslands president Vladimir Putin, för ett familjefoto i Tianjin, enligt tv-bilder.

Vid slutet av toppmötet förväntas de underteckna Tianjin-deklarationen och godkänna en tioårsstrategi tillsammans med resultatdokument om säkerhet, handel, energi och kulturellt samarbete.

Toppmötet kommer också att utfärda uttalanden om 80-årsdagen av slutet av andra världskriget och FN:s grundande.

