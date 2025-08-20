VÄRLDEN
Arbetslösheten i Sverige högst på över 20 år: Akademikernas a-kassa
Akademikernas a-kassa rapporterar en dramatisk ökning av arbetslösheten bland sina medlemmar.
Arbetslöshet högst på 20 år / TRTSVENSKA
20 augusti 2025

Sveriges största arbetslöshetskassa med över 795 000 medlemmar har rapporterat en rekord ökning inom arbetslöshet. Antalet registrerade arbetslösa uppgick till 19 231 personer under juli, vilket är den högsta siffran på över två decennier.

Jämfört med juli förra året innebär det en ökning på 17 %, och hela 55 % sedan juli 2023. Av dessa har 13 299 personer fått ersättning via a-kassan – en ökning med cirka 1 000 personer jämfört med juni. Samtidigt deltog 5 932 personer i arbetsmarknadsprogram med stöd av Försäkringskassan, en något mindre minskning.

En särskilt alarmerande trend är antalet långtidsarbetslösa – de som varit utan arbete i mer än sex månader – som nu uppgår till 5 230 personer, en ökning med 24 % på ett år. Presschefen Alexandra Ollianders Ahlin beskriver det så här:

”Många medlemmar berättar att det är svårt att hitta nytt jobb och att det tar lång tid. Korttidsarbetslöshet är vanligtvis inte ett stort problem, men när tiden går ökar svårigheterna.”

Arbetslösheten bland medlemmarna utgör nu 2,4 % av totala medlemsbasen, en ökning med 0,3 procentenheter sedan föregående år. I december förra året utbetalades totalt 289,5 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning.

Varför det är viktigt

Den kraftiga ökningen bland akademiskt utbildade arbetslösa indikerar en allt svårare jobbsituation, även i sektorer där kompetens traditionellt betraktats som en trygg väg in på arbetsmarknaden. Det påverkar inte bara individers försörjning, utan även efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft i både privat och offentlig sektor.

