Under året har kronan stigit med imponerande 17,6 % mot dollarn, vilket placerar den som den bäst presterande valutan bland G10-länderna. Som en jämförelse har den norska kronan stärktes med 13,6 % under samma period. Samtidigt handlades euron till 11,02 SEK, den lägsta nivån sedan i juni.

Vad ligger bakom kronans uppgång?