Under året har kronan stigit med imponerande 17,6 % mot dollarn, vilket placerar den som den bäst presterande valutan bland G10-länderna. Som en jämförelse har den norska kronan stärktes med 13,6 % under samma period. Samtidigt handlades euron till 11,02 SEK, den lägsta nivån sedan i juni.
Vad ligger bakom kronans uppgång?
Räntepolitik och ekonomisk stabilitet: Trots generellt svag ekonomisk tillväxt har Sveriges Riksbank gjort satsningar på att bekämpa inflation genom upprätthållna räntor, vilket stärker investerartillit.
Säkra investeringar i en orolig omvärld: Som en stabil nordisk ekonomi ses Sverige som ett säkert val när globala risker ökar, vilket drar till sig kapital.
Olje- och energipåverkan: Trots att Sverige är beroende av importerade fossila bränslen står merparten av energiförsörjningen på hållbar grund, vilket minskar känsligheten gentemot energiavgifter och volatilitet.
Vad betyder detta för vardagen och marknadsläget i Sverige?
För importörer innebär en stark krona lägre kostnader, vilket kan dämpa inflationstrycket och bidra till lägre priser på importerade varor.
För exportföretag blir prisvärdheten sämre – svenska produkter blir dyrare internationellt, vilket kan påverka konkurrenskraften.
Privata konsumenter får bättre resevaluta och när priserna på importvaror kan sjunka, gynnas hushållsbudgeten.