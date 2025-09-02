VÄRLDEN
Svenska kronan starkast mot dollarn på flera år – bästa kursen sedan våren 2022
Den svenska kronan når nya höjder. Enligt data sammanställd av Bloomberg har kronan stärkts markant mot USD och noterades på 9,40 SEK per dollar i måndags – den starkaste nivån sedan våren 2022.
Under året har kronan stigit med imponerande 17,6 % mot dollarn, vilket placerar den som den bäst presterande valutan bland G10-länderna. Som en jämförelse har den norska kronan stärktes med 13,6 % under samma period. Samtidigt handlades euron till 11,02 SEK, den lägsta nivån sedan i juni.

Vad ligger bakom kronans uppgång?

  • Räntepolitik och ekonomisk stabilitet: Trots generellt svag ekonomisk tillväxt har Sveriges Riksbank gjort satsningar på att bekämpa inflation genom upprätthållna räntor, vilket stärker investerartillit.

  • Säkra investeringar i en orolig omvärld: Som en stabil nordisk ekonomi ses Sverige som ett säkert val när globala risker ökar, vilket drar till sig kapital.

  • Olje- och energipåverkan: Trots att Sverige är beroende av importerade fossila bränslen står merparten av energiförsörjningen på hållbar grund, vilket minskar känsligheten gentemot energiavgifter och volatilitet.

Vad betyder detta för vardagen och marknadsläget i Sverige?

  • För importörer innebär en stark krona lägre kostnader, vilket kan dämpa inflationstrycket och bidra till lägre priser på importerade varor.

  • För exportföretag blir prisvärdheten sämre – svenska produkter blir dyrare internationellt, vilket kan påverka konkurrenskraften.

  • Privata konsumenter får bättre resevaluta och när priserna på importvaror kan sjunka, gynnas hushållsbudgeten.

