E1-Planen kallas “oacceptabel” och ett uttryckligt brott mot internationell rätt. Länderna kräver att planen är föremål för en omedelbar tillbakadragning.
Vad innebär bosättningsplanen?
E1-området omfattar en yta på cirka 12 kvadratkilometer och planerna inkluderar byggnationen av 3 400 nya bostäder. Kritiker varnar för att detta skulle dela södra och norra Västbanken och isolera östra Jerusalem, vilket allvarligt hotar möjligheten att realisera en tvåstatslösning.
Varför ingår Sverige?
I uttalandet framhölls att planerna “förstör möjligheterna till en sammanhängande palestinsk stat” och skadar allmän säkerhet genom att eskalera konfliktnivån. Detta strider enligt länderna mot FN:s säkerhetsråds resolution 2334 och försvagar förutsättningarna för fred. Sverige valde att stå med i kritiken som en tydlig markering mot ytterligare expansion i ockuperade områden.