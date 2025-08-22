E1-Planen kallas “oacceptabel” och ett uttryckligt brott mot internationell rätt. Länderna kräver att planen är föremål för en omedelbar tillbakadragning.

Vad innebär bosättningsplanen?

E1-området omfattar en yta på cirka 12 kvadratkilometer och planerna inkluderar byggnationen av 3 400 nya bostäder. Kritiker varnar för att detta skulle dela södra och norra Västbanken och isolera östra Jerusalem, vilket allvarligt hotar möjligheten att realisera en tvåstatslösning.