21 länder, däribland Sverige, fördömer Israels bosättningsplaner – uppmanar tillbakadragning
I ett kraftfullt och ovanligt gemensamt uttalande har 21 länder, med Sverige, Storbritannien och Frankrike i spetsen, fördömt planerna på att bygga en bosättning i det omstridda E1-området öster om Jerusalem.
Den högerextreme israeliske finansministern Bezalel Smotrich håller en karta över det som kallas E1, på den ockuperade Västbanken. / AFP
för 12 timmar sedan

E1-Planen kallas “oacceptabel” och ett uttryckligt brott mot internationell rätt. Länderna kräver att planen är föremål för en omedelbar tillbakadragning

Vad innebär bosättningsplanen?

E1-området omfattar en yta på cirka 12 kvadratkilometer och planerna inkluderar byggnationen av 3 400 nya bostäder. Kritiker varnar för att detta skulle dela södra och norra Västbanken och isolera östra Jerusalem, vilket allvarligt hotar möjligheten att realisera en tvåstatslösning

Varför ingår Sverige?

I uttalandet framhölls att planerna “förstör möjligheterna till en sammanhängande palestinsk stat” och skadar allmän säkerhet genom att eskalera konfliktnivån. Detta strider enligt länderna mot FN:s säkerhetsråds resolution 2334 och försvagar förutsättningarna för fred. Sverige valde att stå med i kritiken som en tydlig markering mot ytterligare expansion i ockuperade områden. 

