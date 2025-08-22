Flera anställda vid den brittisk-baserade nyhetsbyrån Reuters uttryckte i en rapport som släpptes i torsdags oro över vad de uppfattar som en pro-israelisk bias bland företagets redaktörer och ledning.
Tidigare denna månad, efter Israels dödande av den palestinska journalisten Anas Al Sharif, publicerade Reuters en rubrik som löd: "Israel dödar Al Jazeera-journalist som de hävdar var Hamas-ledare." Valet av en sådan kontroversiell rubrik väckte debatt, särskilt eftersom Al Sharif tidigare varit en del av Reuters' Pulitzerprisvinnande team år 2024, rapporterade Declassified UK.
Rubriken utlöste kritik online och skapade oro bland Reuters anställda, varav några privat uttryckt bekymmer över vad de beskriver som en pro-israelisk vinkling i nyhetsbyråns redaktionella beslut.
Reuters, som grundades i London 1851 och nu når över en miljard människor dagligen, står inför växande granskning internt. Flera nuvarande och tidigare anställda vid Reuters, som talade anonymt med Declassified UK, beskrev en redaktionell kultur som tonar ner det palestinska lidandet.
En betydande bias
En redaktör lämnade sin tjänst i augusti 2024 och angav att deras värderingar inte längre överensstämde med företagets sätt att rapportera om Israels krig i Gaza. Redaktören bifogade en rapport och ett öppet brev där de uppmanade ledningen att följa grundläggande journalistiska principer; dock förnekar Reuters' kommunikationsavdelning att de någonsin mottagit dessa.
Insiders bekräftade dock för Declassified UK att efter Israels krig i Gaza genomförde en grupp Reuters journalister en intern granskning av nästan 500 artiklar om Israel-Palestina som publicerats under fem veckor. Deras resultat visade på en betydande bias, där långt mer resurser och uppmärksamhet ägnades åt israeliska perspektiv och förluster, trots det betydligt högre antalet dödsfall bland palestinier i Gaza.
Vid den tiden hade över 11 000 palestinier dödats, ungefär tio gånger fler än antalet israeliska dödsfall. Enligt en källa inom Reuters, som talade med Declassified UK, genomfördes en omfattande intern utredning som inkluderade både kvantitativa och kvalitativa analyser av rapporteringen: "Några veckor efter Israels krig i Gaza insåg flera journalister på Reuters att vår rapportering om Israel-Gaza-kriget saknade objektivitet."
Journalisternas interna rapport kritiserade också Reuters för att undvika termen "Palestina" och för att inte rapportera om experters påståenden om att Israel begår folkmord, en anklagelse som Reuters har rapporterat mer öppet om när det gäller Rysslands handlingar i Ukraina.
Trots denna kritik har Reuters inte offentligt adresserat om de har accepterat några av de interna rekommendationerna. Vissa symboliska förändringar gjordes i maj 2024, vilket tillät reportrar att använda termen "folkmord" med attribution, men analyser visar att termen fortfarande används sällan i rapporteringen om konflikten.
Eufemismer
Eufemismer som "krig", "kampanj" eller "angrepp" dominerar, och när folkmord nämns inkluderas ofta Israels förnekanden, till skillnad från liknande förnekanden från palestinska motståndsgrupper, som inte ges samma vikt.
Uppdateringar av den interna stilguiden lutar starkt åt israeliska perspektiv och utelämnar kritiska sammanhang som USA:s och Israels roller i att undergräva vapenvilor, verkligheten av israelisk bosättarkolonialism och apartheidförhållanden i Palestina. Guiden förbiser också Gazas status som den dödligaste konfliktzonen för journalister sedan det amerikanska inbördeskriget, rapporterade Declassified UK.
Kritiker av västerländska mediers rapportering, inklusive den tidigare FN:s människorättsjuristen Craig Mokhiber, anklagar medier som Reuters för att medvetet dölja folkmordet och avhumanisera palestinska offer för att skydda israeliska förövare från ansvar. Den israeliska journalisten Gideon Levy beklagade nyligen bristen på modig rapportering som kunde ha förhindrat den nuvarande militära eskaleringen.
En talesperson för Reuters försvarade dock byråns rapportering som "rättvis och opartisk".