Flera anställda vid den brittisk-baserade nyhetsbyrån Reuters uttryckte i en rapport som släpptes i torsdags oro över vad de uppfattar som en pro-israelisk bias bland företagets redaktörer och ledning.

Tidigare denna månad, efter Israels dödande av den palestinska journalisten Anas Al Sharif, publicerade Reuters en rubrik som löd: "Israel dödar Al Jazeera-journalist som de hävdar var Hamas-ledare." Valet av en sådan kontroversiell rubrik väckte debatt, särskilt eftersom Al Sharif tidigare varit en del av Reuters' Pulitzerprisvinnande team år 2024, rapporterade Declassified UK.

Rubriken utlöste kritik online och skapade oro bland Reuters anställda, varav några privat uttryckt bekymmer över vad de beskriver som en pro-israelisk vinkling i nyhetsbyråns redaktionella beslut.

Reuters, som grundades i London 1851 och nu når över en miljard människor dagligen, står inför växande granskning internt. Flera nuvarande och tidigare anställda vid Reuters, som talade anonymt med Declassified UK, beskrev en redaktionell kultur som tonar ner det palestinska lidandet.

En betydande bias

En redaktör lämnade sin tjänst i augusti 2024 och angav att deras värderingar inte längre överensstämde med företagets sätt att rapportera om Israels krig i Gaza. Redaktören bifogade en rapport och ett öppet brev där de uppmanade ledningen att följa grundläggande journalistiska principer; dock förnekar Reuters' kommunikationsavdelning att de någonsin mottagit dessa.

Insiders bekräftade dock för Declassified UK att efter Israels krig i Gaza genomförde en grupp Reuters journalister en intern granskning av nästan 500 artiklar om Israel-Palestina som publicerats under fem veckor. Deras resultat visade på en betydande bias, där långt mer resurser och uppmärksamhet ägnades åt israeliska perspektiv och förluster, trots det betydligt högre antalet dödsfall bland palestinier i Gaza.

Vid den tiden hade över 11 000 palestinier dödats, ungefär tio gånger fler än antalet israeliska dödsfall. Enligt en källa inom Reuters, som talade med Declassified UK, genomfördes en omfattande intern utredning som inkluderade både kvantitativa och kvalitativa analyser av rapporteringen: "Några veckor efter Israels krig i Gaza insåg flera journalister på Reuters att vår rapportering om Israel-Gaza-kriget saknade objektivitet."