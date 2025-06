I en nyligen publicerad rapport, Starving a Generation: Israel’s Famine Campaign Targeting Palestinian Children in Gaza, hävdar Defence for Children International–Palestine (DCIP) i samarbete med Doctors Against Genocide att israeliska myndigheter medvetet har använt svält som ett verktyg för folkmord.

Rapporten dokumenterar 33 fall av barns svält i Gaza mellan oktober 2023 och maj 2025, varav nio, i åldrarna från en vecka till tio år, resulterade i dödsfall. Det yngsta offret, Abdul Aziz Abdurrahman Saleem, föddes på Kamal Adwan-sjukhuset och avled en vecka senare.

Rapporten citerar Dr Abu Hassam Safiya, sjukhusdirektör och palestinsk barnläkare som nu hålls fängslad av israeliska styrkor. Han uppgav att sjukhuset tog emot mellan 70 och 100 undernärda barn varje dag. “Det kunde inte vara tydligare: Israel avser att svälta palestinier som ett sätt att avlägsna och förstöra dem,” sade Kathryn Ravey, en av rapportens författare och en ansvarig vid DCIP.

Bland de döda finns treåriga Mila Abdulnabi, som avled på Kamal Adwan-sjukhuset på kvällen den 2 mars 2024. Enligt rapporten utvecklade Mila allvarliga brister på kalium och magnesium efter att israeliska styrkor hade blockerat matleveranser till norra Gaza. Under sina sista dagar låg hon i respirator, där hennes mamma, en sjuksköterska på intensivvården, fann henne svept i en svepning.

“Jag gick till jobbet den dagen och mina kollegor stängde dörren för att hindra mig från att komma in. Men när jag kom in fann jag min dotter död,” berättade hennes mamma och beskrev det förkrossande ögonblicket som fick henne att lämna sitt arbete som sjuksköterska.

“Min dotter dog framför mina ögon och jag kunde inte rädda henne,” sade hon.

Sedan början av 2024 har barns svält i Gaza varit en medveten taktik i Israels kampanj mot palestinier, där spädbarn och kroniskt sjuka barn är mest utsatta. Rapporten hävdar att internationell passivitet har möjliggjort denna kris, med långvariga konsekvenser för kommande generationer.

Vad gör dessa barn särskilt sårbara?

Medan nästan alla barn i Gaza upplever någon grad av hunger, är de som dör av svält ofta fångade i en korsning av flera, samverkande sårbarheter. Spädbarn och småbarn är särskilt utsatta. Med immunsystem som fortfarande utvecklas och högre näringsbehov är de fysiologiskt mer sårbara för undernäring.

Många av de som dog var för unga för att avvänjas, men deras mödrar kunde inte producera bröstmjölk. Ett sådant fall är tre månader gamla Anwar Al-Khudari, som nämns i DCIP-rapporten. “Det fanns ingen modersmjölksersättning på grund av arméns belägring,” berättade hans mamma för forskare. “Och det fanns ingen mjölk i mina bröst på grund av brist på näring och förhindrad hjälp.”

Anwar grät genom nätterna av hunger. “Hans temperatur steg och han började få kramper som ett resultat av det,” mindes hans mamma. “Han avled fyra dagar senare.”

Andra hade kroniska sjukdomar eller sällsynta genetiska störningar som krävde specialiserad näring eller kontinuerlig medicinsk vård som inte längre var tillgänglig under belägringen. I ett fall förlorade tio månader gamla Ali Abu Azra, som hade Sanjad-Sakati-syndrom, två kilo och fortsatte att försämras trots att han var inlagd för behandling.

Ekonomisk status är också en avgörande faktor i en verklighet där en säck mjöl kan kosta 500 dollar och en enda flaska matolja säljs för 40 dollar, enligt förstahandsberättelser. “För fattigare familjer var inte ens den enda måltiden garanterad,” skriver Rasha Abou Jalal, en Gaza-bo som har blivit fördriven 11 gånger under Israels 20 månader långa krig. “Och de som hade tillräckligt med pengar för att ha råd med de mycket höga priserna har inte heller skonats eftersom de flesta varor på marknaden är slutsålda.”

Enligt DCIP-rapporten kom många av de barn som dog av svält från familjer som också hade förlorat sin huvudsakliga försörjare i israeliska flyganfall, vilket gjorde det omöjligt för dem att säkra ens smugglad eller överprisat mat.

Hjälp är alltid utom räckhåll. När familjens försörjare vågar sig ut för att hämta hjälp från den kontroversiella Gaza Humanitarian Foundation, ger de sig ut på farliga uppdrag där överlevnad långt ifrån är garanterad. Utdelningspunkterna bevakas av beväpnade privata entreprenörer, som enligt uppgift bemannas av tidigare amerikanska underrättelse- och militärpersonal. Hundratals palestinier har skjutits och dödats av israeliska styrkor när de försökt nå dessa platser.

Även de som överlever möter faror på vägen tillbaka. Beväpnade gäng ligger ofta i bakhåll längs vägarna och beslagtar matpaket för att sälja dem till ockerpriser. Gaza Humanitarian Foundation (GHF), en amerikanska registrerade organisation som arbetar under israelisk övervakning, började sin verksamhet den 26 maj 2025 efter en månader lång blockad som drev palestinier till svältens rand.

Dess utdelningscentraler har beskrivits av en FN-tjänsteman som “dödsfällor” för desperata civila, medan kritiker varnar för att systemet är utformat för att driva människor söderut i en åtgärd som rättighetsgrupper säger motsvarar tvångsförflyttning. Den 23 juni skickade femton människorätts- och humanitära organisationer ett gemensamt brev till Gaza Humanitarian Foundation (GHF) och dess anslutna företag, Safe Reach Solutions och UG Solutions, där de krävde att de skulle upphöra med sin verksamhet i Gaza eller möta rättsliga konsekvenser för brott mot internationell lag.

“Det är omoraliskt och omänskligt när de som begår folkmord tar ansvar för att mata dem de har svultit,” sade Raji Sourani, chef för det Palestinska centret för mänskliga rättigheter och en av brevets undertecknare.

Den 13 mars avslöjade en rapport från Världshälsoorganisationen att 57 palestinska barn hade dött av undernäring under de första elva dagarna efter att den israeliska hjälpblockaden inleddes den 2 mars, vilket motsvarar mer än fem barns dödsfall per dag. Medan inga uppdaterade siffror officiellt har släppts sedan dess, varnar människorättsgrupper för att det verkliga antalet barnsvält relaterade dödsfall sannolikt är mycket högre än rapporterat. Hälsosystemets kollaps, säger de, har gjort omfattande dokumentation omöjlig.