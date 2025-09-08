Spaniens premiärminister Pedro Sánchez tillkännagav på måndagen nio nya åtgärder för att stoppa det som han kallade för ”folkmordet i Gaza.”

”Vad Israel gör är inte självförsvar, det är att utrota en försvarslös befolkning,” sade Sánchez i ett tv-sänt tal.

Han förklarade att även om Spanien de facto har tillämpat ett exportförbud av vapen till Israel sedan 2023, kommer regeringen nu att skyndsamt lagstifta om ett ”permanent” förbud.

Madrid kommer också att förbjuda fartyg som transporterar bränsle till israeliska styrkor från att använda spanska hamnar. Flygplan som transporterar försvarsmaterial kommer att förbjudas från att använda spanskt luftrum.

Sánchez tillade att personer som är ”direkt inblandade i folkmordet, brott mot mänskliga rättigheter och krigsförbrytelser i Gaza” kommer att förbjudas att resa in i Spanien.