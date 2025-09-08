KRIGET I GAZA
Den spanska premiärministern presenterar nio åtgärder för att stoppa "folkmord i Gaza"
"Vad Israel gör är inte att försvara sig själv, det är att utrota en försvarslös befolkning," säger Pedro Sanchez.
Madrid kommer också att förbjuda fartyg som transporterar bränsle till israeliska styrkor från att använda spanska hamnar. / AA
8 september 2025

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez tillkännagav på måndagen nio nya åtgärder för att stoppa det som han kallade för ”folkmordet i Gaza.”

”Vad Israel gör är inte självförsvar, det är att utrota en försvarslös befolkning,” sade Sánchez i ett tv-sänt tal.

Han förklarade att även om Spanien de facto har tillämpat ett exportförbud av vapen till Israel sedan 2023, kommer regeringen nu att skyndsamt lagstifta om ett ”permanent” förbud.

Madrid kommer också att förbjuda fartyg som transporterar bränsle till israeliska styrkor från att använda spanska hamnar. Flygplan som transporterar försvarsmaterial kommer att förbjudas från att använda spanskt luftrum.

Sánchez tillade att personer som är ”direkt inblandade i folkmordet, brott mot mänskliga rättigheter och krigsförbrytelser i Gaza” kommer att förbjudas att resa in i Spanien.

”Vi vet att dessa åtgärder inte kommer att vara tillräckliga för att få ett slut på krigsförbrytelserna, men vi hoppas att de kan sätta press på premiärminister Benjamin Netanyahu och lindra det palestinska folkets lidande,”

Andra åtgärder inkluderar ett importförbud från illegala israeliska bosättningar på Västbanken och i Gaza, att begränsa spanska konsulära tjänster för spanska medborgare som bor i de ockuperade områdena till ett minimum, samt att öka Spaniens närvaro i Rafah med ytterligare trupper och nya gemensamma projekt med den Palestinska myndigheten för att tillhandahålla mat och medicin.

Spanien kommer också att öka sitt bidrag till FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA) med 10 miljoner euro (11,7 miljoner dollar) och avsätta ytterligare 150 miljoner euro i humanitärt bistånd till Gaza år 2026.

”Spanien kan inte ensamt stoppa kriget, men det betyder inte att vi inte kan försöka,” avslutade Sánchez.

