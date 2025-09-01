VÄRLDEN
Putin säger att "överenskommelser" som nåddes vid toppmötet i Alaska öppnar vägen för fred i Ukraina
Den ryske presidenten säger att han söker en "långsiktig och hållbar" lösning på Ukrainakrisen.
Putin säger att "överenskommelser" som nåtts vid toppmötet i Alaska öppnar vägen för fred i Ukraina / AP
1 september 2025

Rysslands president Vladimir Putin har sagt att de "överenskommelser" han nådde med USA:s president Donald Trump vid ett toppmöte i augusti öppnade en väg till fred i Ukraina, vilket han skulle diskutera med ledare som deltar i ett regionalt toppmöte i Kina.

Putin, Indiens premiärminister Narendra Modi och ledare från Centralasien, Mellanöstern, Sydasien och Sydostasien deltar i Shanghai Cooperation Organisation-forumet i staden Tianjin, som är värd för Kinas president Xi Jinping.

"Vi uppskattar högt de ansträngningar och förslag från Kina och Indien som syftar till att underlätta lösningen av Ukrainakrisen," sa Putin till forumet.

"De överenskommelser som nåddes vid det senaste Ryssland–USA-mötet i Alaska, hoppas jag, bidrar också till detta mål."

Han sa att han redan på söndagen hade informerat Xi om framgångarna från sina samtal med Trump och det arbete som "redan pågår" för att lösa konflikten, och att han skulle ge mer detaljer i bilaterala möten med den kinesiske ledaren och andra.

"För att en lösning på Ukraina-konflikten ska vara hållbar och långsiktig måste de grundläggande orsakerna till krisen åtgärdas."

En del av konfliktens källa "ligger i de pågående försöken från väst att föra Ukraina in i NATO", upprepade Putin.

