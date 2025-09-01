Rysslands president Vladimir Putin har sagt att de "överenskommelser" han nådde med USA:s president Donald Trump vid ett toppmöte i augusti öppnade en väg till fred i Ukraina, vilket han skulle diskutera med ledare som deltar i ett regionalt toppmöte i Kina.

Putin, Indiens premiärminister Narendra Modi och ledare från Centralasien, Mellanöstern, Sydasien och Sydostasien deltar i Shanghai Cooperation Organisation-forumet i staden Tianjin, som är värd för Kinas president Xi Jinping.

"Vi uppskattar högt de ansträngningar och förslag från Kina och Indien som syftar till att underlätta lösningen av Ukrainakrisen," sa Putin till forumet.

"De överenskommelser som nåddes vid det senaste Ryssland–USA-mötet i Alaska, hoppas jag, bidrar också till detta mål."