Tiotusentals pro-palestinska demonstranter samlades på lördagskvällen på Beyazit-torget i Istanbul efter kvällsbönen för att uttrycka sitt motstånd mot Israels pågående folkmord och tvångssvält i Gaza.
Demonstrationen, som inkluderade både icke-statliga organisationer och många medlemmar av allmänheten, fortsatte med en marsch mot den historiska Ayasofya-moskén.
Deltagarna strävade efter att öka medvetenheten om den humanitära krisen och uttrycka solidaritet med folket i Gaza mitt i det eskalerande våldet och den allvarliga bristen på mat och medicinska förnödenheter.
Arrangörerna uppmanade det internationella samfundet att vidta brådskande åtgärder för att få ett slut på lidandet.
Israel har mött växande kritik för sitt folkmord i Gaza, där över 61 000 människor har dödats sedan oktober 2023.
Den militära kampanjen har ödelagt enklaven och lett till dödsfall på grund av hunger och svält.
I november förra året utfärdade Internationella brottmålsdomstolen arresteringsorder för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans tidigare försvarsminister Yoav Gallant för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Gaza.
Israel står också inför ett folkmordsfall vid Internationella domstolen för sitt krig mot enklaven.