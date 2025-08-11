Tiotusentals pro-palestinska demonstranter samlades på lördagskvällen på Beyazit-torget i Istanbul efter kvällsbönen för att uttrycka sitt motstånd mot Israels pågående folkmord och tvångssvält i Gaza.

Demonstrationen, som inkluderade både icke-statliga organisationer och många medlemmar av allmänheten, fortsatte med en marsch mot den historiska Ayasofya-moskén.

Deltagarna strävade efter att öka medvetenheten om den humanitära krisen och uttrycka solidaritet med folket i Gaza mitt i det eskalerande våldet och den allvarliga bristen på mat och medicinska förnödenheter.

Arrangörerna uppmanade det internationella samfundet att vidta brådskande åtgärder för att få ett slut på lidandet.