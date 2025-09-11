Rökspiraler stiger över Doha, en svart pelare som skär genom silhuetten av glastorn och vita stenbyggnader. För första gången har israeliska stridsflygplan korsat qatariskt luftrum. Israel hävdar att de attackerade Hamas fredsförhandlare. Qatar kallar det en feg attack mot bostadsområden.

Staden, en diplomatisk knutpunkt och en bro för förhandlingar, har bombats. AFP:s kameror fångar förödelsen. Rök hänger tungt över raserade byggnader.

Civila bor i området. En libanesisk skola ligger i närheten.

En Hamas-tjänsteman i Gaza bekräftar att förhandlare, som diskuterade USA:s president Donald Trumps senaste vapenvileförslag, träffades mitt under samtalen.

Men ekona är bekanta.

År 2010 avslöjade Förenade Arabemiraten en israelisk lönnmördargrupp efter att Hamas-ledaren Mahmoud al-Mabhouh hittades död på sitt hotellrum.

Förfalskade pass, övervakningsbilder, diplomatiska utvisningar. Israel tvingades dra sig tillbaka. Gulfregionen ansågs för känslig. Den återhållsamheten har nu försvunnit.

Mindre än två veckor efter att Israels militära chef, generallöjtnant Eyal Zamir, varnade för att "de flesta av Hamas ledare befinner sig utomlands, och vi kommer att nå dem också," träffades Doha.

Detta är inte bara ett angrepp på Hamas. Det är ett angrepp på suveränitet. Internationell rätt är tydlig. Ingen stat får attackera en annan utan godkännande från FN:s säkerhetsråd eller i fall av direkt självförsvar. Israel hade inget av detta. Stridsflyg korsade gränser, bomber föll och lämnade tystnad efter sig.

Historien sträcker sig över decennier. Palestinskt land ockuperat sedan 1967, trots FN:s beslut. Bosättningar förklarade olagliga av Internationella domstolen.

Libanons luftrum kränks dagligen. Beirut bombades 2006 av Israel, med FN som bedömde attackerna som oproportionerliga. Syriskt territorium har träffats hundratals gånger.

Irans konsulat i Damaskus sprängdes 2024 av Israel, trots skydd enligt Wienkonventionen. Iraks Osirak-reaktor förstördes 1981, fördömd som aggression av FN:s säkerhetsråd.

Jemen bär också ärr.

I juli 2024 träffade Operation Long Arm Hudaida-hamnen efter att en Houthi-drönare nådde Tel Aviv. Strömmen slogs ut. Civila dödades. Räder följde i september, december och januari.

I maj 2025 jämnades delar av Sanaa flygplats med marken. Ras Isa, Salif och Hudaida hamn träffades. Hundratals dödades. I augusti 2025 regnade israeliska missiler över presidentpalatset och bränsledepåer. Senare samma månad mördades premiärminister Ahmed al-Rahawi och höga befälhavare.

Israel kallar det en avgörande seger.