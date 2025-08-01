ئوچېرىك
ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ئاچارچىلىق سىياسىتى سەۋەبىدىن يەنە بىر پەلەستىنلىك بوۋاق ھاياتىدىن ئايرىلدى
ئىسرائىلىيەنىڭ ھەربىي ھەرىكەتلىرى ۋە قورشاۋى سەۋەبىدىن يېمەكلىك ۋە دورىغا ئېرىشىش ئۈزۈلۈپ قالغان غەززەدە 2 ياشلىق بىر بالا ئاچارچىلىق سەۋەبىدىن ھاياتىدىن ئايرىلدى.
1 اوت 2025

غەززەدىكى يەرلىك سەھىيە دائىرىلىرى ئىسرائىلىيەنىڭ قورشاۋى ۋە ھەربىي ھۇجۇملىرى داۋاملىشىۋاتقان رايوندا بارغانسېرى ئېغىرلىشىۋاتقان ئىنسانىي تىراگېدىيە نەتىجىسىدە 2 ياشلىق بىر بالىنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى دەرىجىدە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك سەۋەبىدىن قازا قىلغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

خان يۇنۇستىكى ناسىر دوختۇرخانىسىنىڭ دوختۇرلىرى ئەھمەد سامىر ئابدۇلئال ئىسىملىك بالىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى خەۋەر قىلدى. قازا قىلغاندا ئېغىرلىقى 8 كىلوگرام كەلگەن بالىنىڭ بەدەن ئېغىرلىقى يېشىغا نىسبەتەن 12 كىلوگرام بولۇشى كېرەك ئىدى.

ئەھمەد ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر، ئىسرائىلىيەنىڭ داۋاملىشىۋاتقان چەكلىمىلىرى سەۋەبىدىن يېمەكلىك، سۈت ۋە ئاساسلىق لازىمەتلىكلەرگە ئېرىشىش مۇمكىن بولماي قالغان خان يۇنۇسنىڭ غەربىدىكى ئەلمەۋاسى رايونىدىكى بىر ۋاقىتلىق چېدىرغا پاناھلىنىش ئۈچۈن رەفاھتىن قېچىپ كەلگەنىدى.

بۇ ئۆلۈم، ئىسرائىلىيە تەرىپىدىن يولغا قويۇلغان ۋە ئۇدا بەش ئايدىن بۇيان چېگرا ئېغىزلىرىنى تاقىۋېلىش ئارقىلىق ئاساسلىق يېمەكلىك، دورا ۋە بوۋاقلار سۈت پاراشوكىنىڭ كىرىشىنى توسۇپ كەلگەن ئىسرائىلىيەنىڭ قورشاۋى كەلتۈرۈپ چىقارغان قورقۇنچلۇق ئاچارچىلىقنىڭ نامايەندىسى بولدى.

غەززە سەھىيە مىنىستىرلىقىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئاساسلانغاندا، ئىسرائىلىيەنىڭ 2023-يىلى 7-ئۆكتەبىردە باشلىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۇرۇشىدىن بۇيان 91 بالىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان كەم دېگەندە 160 پەلەستىنلىك ئاچارچىلىق ۋە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك سەۋەبىدىن ھاياتىدىن ئايرىلغان.

 غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى دۇنيا يېمەكلىك پىروگراممىسى (WFP) غەززەنىڭ ۋەزىيىتىگە «ئەڭ ناچار ئەھۋال» دەرىجىسىدىكى ئاچارچىلىق كىرىزىسى دەپ ئېنىقلىما بەردى، شۇنداقلا غەززەدە ھەر ئۈچ كىشىدىن بىرىنىڭ كۈنلەردىن بۇيان يېمەكلىك تاپالمىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەگە قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھۇجۇملىرىدا ھاياتىدىن ئايرىلغانلارنىڭ سانى 60 مىڭ 200 دىن ئېشىپ كەتكەن بولۇپ، داۋاملىشىۋاتقان بومباردىمانلار رايوندا ۋەيرانچىلىق ۋە ئېغىر يېمەكلىك قىيىنچىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.

ئىسرائىلىيە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى B'Tselem ۋە ئىسرائىلىيەلىك دوختۇرلار كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش تەشكىلاتى دۈشەنبە كۈنى، پەلەستىن خەلقىنىڭ سىستېمىلىق يوقىتىلىشى ۋە سەھىيە سىستېمىسىنىڭ قەستەن ۋەيران قىلىنىشىنى سەۋەب كۆرسىتىپ، ئىسرائىلىيەنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئەيىبلىدى.

 خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى (UCM) بۇلتۇر نويابىردا، ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گاللانت ئۈستىدىن غەززەدە سادىر قىلىنغان ئۇرۇش جىنايىتى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبلىك تۇتۇش بۇيرۇقى چىقارغانىدى.

ئىسرائىلىيە يەنە خەلقئارا ئەدلىيە سوت مەھكىمىسىدە (UAD) ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئەيىبلىنىپ سوتلانماقتا.

ئىزدىنىڭ
